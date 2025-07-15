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Россиянин убил девушку за наркотики — почему его помиловали

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 00:31
В России мужчина убил свою девушку за наркотики - что известно
Студент-убийца еще за решеткой, до попадания на войну. Фото: росСМИ

В Российской Федерации студент убил свою девушку за деньги для наркотиков, но избежал пребывания в тюрьме, отправившись на войну в Украину. Более того, в вузе его даже наградили за участие в захватнической войне Кремля.

Об этом сообщили российские медиа.

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Убийство за наркотики

В России, где криминогенная ситуация была сложной и до полномасштабной войны, ситуация значительно ухудшилась после того, как преступникам разрешили идти на "СВО" ("специальная военная операция", так называет нынешнюю захватническую войну против Украины кремлевский режим Владимира Путина) вместо отбытия наказания или даже суда.

Одним из таких случаев стала история с убийством 17-летней девушки, как произошло еще в марте 2021 года в Новосибирске.

Тогда 19-летний парень Федор Хижин убил свою подругу Анастасию, придя к ней на день рождения.

Как стало известно, преступник находился в серьезной зависимости от наркотических средств, поэтому мотивом убийства стали деньги, которые он перевел с карты девушки на свою.

Студент-убийца теперь — герой

Еще в августе 2022 года Федора Хижина приговорили за убийство и кражу к 15 годам лишения свободы.

Но уже в 2025-м году на официальном сайте одного из вузов Санкт-Петербурга среди фотографий студентов, участвующих в "СВО" был замечен и новосибирский убийца

Список, в котором фигурирует Хижин — это студенты, которых наградили за участие в оккупационной войне против Украины.

Как паспортные данные (Федор Хижин), так и внешность награжденного студента полностью совпадают с данными новосибирского убийцы.

Очевидно, он также решил сменить тюрьму на войну, получив помилование за свое бесчеловечное преступление.

Напомним, мы ранее писали о том, что российский силовик убил двух человек и избежал наказания, подавшись на войну.

Добавим, мы сообщали о том, что в России ветеран кремлевской агрессии против Украины убил почти всю свою семью.

наркотики убийство россияне война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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