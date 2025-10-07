В Росії жінка замовила убивство чоловіка за 20 тисяч рублів — деталі

В Росії кілер погодився на убивство за 250 доларів
У російській провінції жінка вирішила відібрати у свого чоловіка нерухомість, замовивши його кілеру. Ціна, у яку росіянка оцінила життя чоловіка, є чи не найнижчою в історії замовних убивств в Росії.
Про це повідомили російські медіа.
Найманий убивця за 20 тисяч рублів
Одним із найпоширеніших тяжких злочинів у Російській Федерації залишається замовне вбивство.
Але іноді у провінції такі злочини трапляються за відверто символічні гроші.
Так, у Ленінградській області кілер мав убити людину за 20 тисяч рублів (це близько 250 доларів США).
Сімейні розбірки за нерухомість
Як стало відомо правоохоронцям, такого дешевого найманого убивцю знайшла 56-річна жінка із міста Тосно.
Вона таким чином вирішила відібрати у свого 48-річного чоловіка квартиру і перевести її у повну свою власність.
Від кілера, який погодився працювати за 250 доларів, вона вимагала фотографію мертвого тіла чоловіка.
Втім, замовниця не знала, що поліція уже зайнялася цією справою — і підготувала їй фальшивку.
Після отримання фотографії замовницю убивства чоловіка затримали.
