Головна Хроніки В Росії кілер погодився на убивство за 250 доларів

В Росії кілер погодився на убивство за 250 доларів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 22:54
В Росії жінка замовила убивство чоловіка за 20 тисяч рублів — деталі
Затримана замовниця убивства чоловіка. Фото: кадр з відео

У російській провінції жінка вирішила відібрати у свого чоловіка нерухомість, замовивши його кілеру. Ціна, у яку росіянка оцінила життя чоловіка, є чи не найнижчою в історії замовних убивств в Росії.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Найманий убивця за 20 тисяч рублів

Одним із найпоширеніших тяжких злочинів у Російській Федерації залишається замовне вбивство.

Але іноді у провінції такі злочини трапляються за відверто символічні гроші.

Так, у Ленінградській області кілер мав убити людину за 20 тисяч рублів (це близько 250 доларів США).

Сімейні розбірки за нерухомість

Як стало відомо правоохоронцям, такого дешевого найманого убивцю знайшла 56-річна жінка із міста Тосно.

Вона таким чином вирішила відібрати у свого 48-річного чоловіка квартиру і перевести її у повну свою власність.

Від кілера, який погодився працювати за 250 доларів, вона вимагала фотографію мертвого тіла чоловіка.

Втім, замовниця не знала, що поліція уже зайнялася цією справою — і підготувала їй фальшивку.

Після отримання фотографії замовницю убивства чоловіка затримали.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в РФ чоловік убив сусіда через дріб'язкову причину, гучну музику з автівки.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії військовий повбивав коханців дружини.

вбивство росіяни родина Росія квартира
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
