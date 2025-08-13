Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ силовик пообещал расстрелять всех, кто против власти

В РФ силовик пообещал расстрелять всех, кто против власти

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 21:11
В России полицейский готов расстрелять людей, которые против власти
Полиция Саратова. Фото: росСМИ

В Российской Федерации подполковник полиции пообещал застрелить каждого, кто будет протестовать против строительства школы. Ради этого объекта местные власти решили уничтожить единственную в районе зеленую зону, что возмутило жителей и заставило их выйти на акции протеста.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Скандал в Саратове

В России власти продолжают терроризировать и запугивать граждан даже на бытовом уровне.

Скандал с угрозами со стороны подполковника полиции произошел в городе Саратов.

Там жители пытаются отстоять парк "Территория детства", на месте которого власти планируют построить школу.

Горожане заявляют, что это единственная зеленая зона в районе, а построить школу можно в других местах — на территории заброшенного завода или на пустырях.

"Расстреляю всех!"

В начале августа власти перекрыли входы в парк, а забор огородили профлистом.

После того, как жители района вышли на защиту зеленой зоны, к ним подошел подполковник полиции.

Силовик начал откровенно угрожать горожанам — в частности, пообещал застрелить каждого, кто будет выступать против этого решения властей, в частности, тех, кто не покинет территорию строительства.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России силовик убил двух человек и избежал наказания, сбежав на войну.

Добавим, мы сообщали о том, что в России гражданина чуть не убили за поврежденный скутер.

полиция россияне Россия угрозы силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации