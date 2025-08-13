В России полицейский готов расстрелять людей, которые против власти

Полиция Саратова. Фото: росСМИ

В Российской Федерации подполковник полиции пообещал застрелить каждого, кто будет протестовать против строительства школы. Ради этого объекта местные власти решили уничтожить единственную в районе зеленую зону, что возмутило жителей и заставило их выйти на акции протеста.

Скандал в Саратове

В России власти продолжают терроризировать и запугивать граждан даже на бытовом уровне.

Скандал с угрозами со стороны подполковника полиции произошел в городе Саратов.

Там жители пытаются отстоять парк "Территория детства", на месте которого власти планируют построить школу.

Горожане заявляют, что это единственная зеленая зона в районе, а построить школу можно в других местах — на территории заброшенного завода или на пустырях.

"Расстреляю всех!"

В начале августа власти перекрыли входы в парк, а забор огородили профлистом.

После того, как жители района вышли на защиту зеленой зоны, к ним подошел подполковник полиции.

Силовик начал откровенно угрожать горожанам — в частности, пообещал застрелить каждого, кто будет выступать против этого решения властей, в частности, тех, кто не покинет территорию строительства.

