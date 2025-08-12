Проблеми з фінансами у Росії — учителям не платять лікарняні

Російська вчителька. Фото: росЗМІ

Учасників програми для сільських учителів в Російській Федерації прогнозовано надурили. З них вимагають працювати безкоштовно за лікарняні, або сплатити державі мільйон гривень.

Про це повідомили російські медіа.

Проблеми з лікарняними у вчителів РФ

В Іркутській області Російської Федерації сільські учителі, які працювали в школах згідно із п’ятирічними контрактами, отримали неприємний сюрприз від влади.

Вони фактично втратили гроші за лікарняні.

Формально їм наказали відпрацювати дні, коли вони перебували на лікарняних, без збереження заробітної плати.

З лікарів вимагають мільйон

Якщо ж учителі відмовляться від виконання цієї вимоги, з них пообіцяли стягнути мільйон рублів, який їм видали 2020 року, під час старту програми контракту під назвою "Земський учитель".

Учителі після такої погрози почали масово звільнятися.

Крім того, вони подали скарги у різні структури — зокрема, у місцеву прокуратуру, Слідчий комітет та навіть звернулися у приймальню президента.

