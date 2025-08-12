Відео
Хроніки В РФ перестали оплачувати лікарняні сільським учителям

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 21:10
Проблеми з фінансами у Росії — учителям не платять лікарняні
Російська вчителька. Фото: росЗМІ

Учасників програми для сільських учителів в Російській Федерації прогнозовано надурили. З них вимагають працювати безкоштовно за лікарняні, або сплатити державі мільйон гривень.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Проблеми з лікарняними у вчителів РФ

В Іркутській області Російської Федерації сільські учителі, які працювали в школах згідно із п’ятирічними контрактами, отримали неприємний сюрприз від влади.

Вони фактично втратили гроші за лікарняні.

Формально їм наказали відпрацювати дні, коли вони перебували на лікарняних, без збереження заробітної плати.

З лікарів вимагають мільйон

Якщо ж учителі відмовляться від виконання цієї вимоги, з них пообіцяли стягнути мільйон рублів, який їм видали 2020 року, під час старту програми контракту під назвою "Земський учитель".

Учителі після такої погрози почали масово звільнятися.

Крім того, вони подали скарги у різні структури — зокрема, у місцеву прокуратуру, Слідчий комітет та навіть звернулися у приймальню президента.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Володимир Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що економіка РФ тріщить по швах через війну в Україні.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
