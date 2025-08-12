Проблемы с финансами в России - учителям не платят больничные

Российская учительница. Фото: росСМИ

Участников программы для сельских учителей в Российской Федерации прогнозируемо обманули. С них требуют работать бесплатно за больничные, или заплатить государству миллион гривен.

Об этом сообщили российские медиа.

Проблемы с больничными у учителей РФ

В Иркутской области Российской Федерации сельские учителя, которые работали в школах согласно пятилетним контрактам, получили неприятный сюрприз от властей.

Они фактически потеряли деньги за больничные.

Формально им приказали отработать дни, когда они находились на больничных, без сохранения заработной платы.

С врачей требуют миллион

Если же учителя откажутся от выполнения этого требования, с них пообещали взыскать миллион рублей, который им выдали в 2020 году, во время старта программы контракта под названием "Земский учитель".

Учителя после такой угрозы начали массово увольняться.

Кроме того, они подали жалобы в различные структуры — в частности, в местную прокуратуру, Следственный комитет и даже обратились в приемную президента.

