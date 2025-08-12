Проблемы с финансами в России - учителям не платят больничные

В РФ перестали оплачивать больничные сельским учителям
Участников программы для сельских учителей в Российской Федерации прогнозируемо обманули. С них требуют работать бесплатно за больничные, или заплатить государству миллион гривен.
Проблемы с больничными у учителей РФ
В Иркутской области Российской Федерации сельские учителя, которые работали в школах согласно пятилетним контрактам, получили неприятный сюрприз от властей.
Они фактически потеряли деньги за больничные.
Формально им приказали отработать дни, когда они находились на больничных, без сохранения заработной платы.
С врачей требуют миллион
Если же учителя откажутся от выполнения этого требования, с них пообещали взыскать миллион рублей, который им выдали в 2020 году, во время старта программы контракта под названием "Земский учитель".
Учителя после такой угрозы начали массово увольняться.
Кроме того, они подали жалобы в различные структуры — в частности, в местную прокуратуру, Следственный комитет и даже обратились в приемную президента.
