Главная Хроники В РФ перестали оплачивать больничные сельским учителям

В РФ перестали оплачивать больничные сельским учителям

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 21:10
Проблемы с финансами в России - учителям не платят больничные
Российская учительница. Фото: росСМИ

Участников программы для сельских учителей в Российской Федерации прогнозируемо обманули. С них требуют работать бесплатно за больничные, или заплатить государству миллион гривен.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы с больничными у учителей РФ

В Иркутской области Российской Федерации сельские учителя, которые работали в школах согласно пятилетним контрактам, получили неприятный сюрприз от властей.

Они фактически потеряли деньги за больничные.

Формально им приказали отработать дни, когда они находились на больничных, без сохранения заработной платы.

С врачей требуют миллион

Если же учителя откажутся от выполнения этого требования, с них пообещали взыскать миллион рублей, который им выдали в 2020 году, во время старта программы контракта под названием "Земский учитель".

Учителя после такой угрозы начали массово увольняться.

Кроме того, они подали жалобы в различные структуры — в частности, в местную прокуратуру, Следственный комитет и даже обратились в приемную президента.

Напомним, мы ранее писали о том, что Владимир Путин врет россиянам о реальном состоянии экономики РФ.

Добавим, мы сообщали о том, что экономика РФ трещит по швам из-за войны в Украине.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
