В РФ силовик пообіцяв розстріляти усіх, хто проти влади

В РФ силовик пообіцяв розстріляти усіх, хто проти влади

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 21:11
В Росії поліцейський готовий розстріляти людей, які проти влади
Поліція Саратова. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації підполковник поліції пообіцяв застрелити кожного, хто протестуватиме проти будівництва школи. Заради цього об’єкту місцева влада вирішила знищити єдину в районі зелену зону, що обурило мешканців і змусило їх вийти на акції протесту.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Скандал у Саратові

В Росії влада продовжує тероризувати і залякувати громадян навіть на побутовому рівні.

Скандал із погрозами з боку підполковника поліції стався у місті Саратов.

Там мешканці намагаються відстояти парк "Територія дитинства", на місці якого влада планує збудувати школу.

Містяни заявляють, що це єдина зелена зона у районі, а збудувати школу можна в інших місцях — на території закинутого заводу чи на пустирях.

"Розстріляю усіх!"

На початку серпня влада перекрила входи до парку, а паркан огородили профлистом.

Після того, як мешканці району вийшли на захист зеленої зони, до них підійшов підполковник поліції.

Силовик почав відверто погрожувати містянам — зокрема, пообіцяв застрелити кожного, хто виступатиме про цього рішення влади, зокрема, тих, хто не залишить територію будівництва.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії силовик убив двох людей і уник покарання, втікши на війну.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії громадянина мало не вбили за пошкоджений скутер.

поліція росіяни Росія погрози силовики
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
