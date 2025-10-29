Российский рэпер поднял тост с АУЕ — реакция власти

Российский рэпер Icegergert. Фото: росСМИ

Российская полиция заинтересовалась выходкой местного рэпера Георгия Гергерта. Музыкант, известный под сценическим именем Icegergert, произнес тост, который в Российской Федерации подпадает под пропаганду запрещенной организации.

Об этом сообщили российские медиа.

Рэпер за АУЭ

Известный российский рэпер Icegergert может поплатиться за свой неосторожный жест на одном из своих концертов.

Во время выступления в Москве Георгий Гергерт (так на самом деле зовут этого музыканта) прямо на сцене поднял рюмку с водкой, в качестве тоста сказав фразу "Жизнь ворам".

Эта фраза, как считается, является одним из лозунгов запрещенного в России движения АУЕ ("арестантский уклад единый"), которое пропагандирует криминальную романтику и распространяет идеи незаконной деятельности как единственно правильной на территории страны-агрессора.

Кто пожаловался на рэпера в полицию

На случай, произошедший на концерте рэпера Icegergert'а обратила внимание одиозная общественная деятельница, дочь депутата Госдумы от "Единой России" Екатерина Мизулина.

Она напомнила, что ранее этот музыкант уже попадал на крючок полиции.

В его музыке находили такие вещи, как пропаганда нацистской символики, символики экстремистских организаций и пропаганда наркотиков.

