Мошенники в России - россиян обманывают курьеры

В РФ новая мошенническая схема — причем здесь курьеры
В Российской Федерации появилась новая мошенническая схема в отношении людей, которые ждут курьерскую доставку. Аферисты задуривают людям голову, пугают взломанным личным кабинетом на "Госуслугах" и вытягивают из них важные личные данные, которые позволяют снять деньги с их банковских счетах.
Об этом сообщили российские медиа.
Российские мошенники-курьеры
В России регулярно появляются различные мошеннические схемы.
Аферисты регулярно обманывают россиян, вытягивая у них крупные суммы денег.
В последние месяцы появилась новая мошенническая схема, в которой задействованы такие популярные сервисы, как курьеры и службы доставки.
Как работают российские аферисты
Как рассказали обманутые граждане страны-агрессора, мошенническая схема начинается с того, что аферисты звонят жертве, говорят, что они имеют какую-то доставку для них — и просят назвать код, который им должен был прийти.
При этом звонили именно тем людям, которые действительно ждали доставку.
Далее гражданину приходит сообщение, что якобы был осуществлен несанкционированный вход в его личный кабинет на государственном портале "Госуслуги".
И после этого мошенники под видом оператора выманивают у жертвы личные данные, а затем выводят с их банковских счетов деньги.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России появился новый вид мошенничества на праздниках.
Добавим, мы сообщали о том, что турагентство в России обмануло клиентов на миллионы рублей.
Читайте Новини.LIVE!