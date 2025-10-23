Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ новая мошенническая схема — причем здесь курьеры

В РФ новая мошенническая схема — причем здесь курьеры

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 22:54
обновлено: 22:53
Мошенники в России - россиян обманывают курьеры
Российский курьер. Фото: росСМИ

В Российской Федерации появилась новая мошенническая схема в отношении людей, которые ждут курьерскую доставку. Аферисты задуривают людям голову, пугают взломанным личным кабинетом на "Госуслугах" и вытягивают из них важные личные данные, которые позволяют снять деньги с их банковских счетах.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Российские мошенники-курьеры

В России регулярно появляются различные мошеннические схемы.

Аферисты регулярно обманывают россиян, вытягивая у них крупные суммы денег.

В последние месяцы появилась новая мошенническая схема, в которой задействованы такие популярные сервисы, как курьеры и службы доставки.

Как работают российские аферисты

Как рассказали обманутые граждане страны-агрессора, мошенническая схема начинается с того, что аферисты звонят жертве, говорят, что они имеют какую-то доставку для них — и просят назвать код, который им должен был прийти.

При этом звонили именно тем людям, которые действительно ждали доставку.

Далее гражданину приходит сообщение, что якобы был осуществлен несанкционированный вход в его личный кабинет на государственном портале "Госуслуги".

И после этого мошенники под видом оператора выманивают у жертвы личные данные, а затем выводят с их банковских счетов деньги.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России появился новый вид мошенничества на праздниках.

Добавим, мы сообщали о том, что турагентство в России обмануло клиентов на миллионы рублей.

афера россияне мошенничество курьеры Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации