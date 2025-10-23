Мошенники в России - россиян обманывают курьеры

Российский курьер. Фото: росСМИ

В Российской Федерации появилась новая мошенническая схема в отношении людей, которые ждут курьерскую доставку. Аферисты задуривают людям голову, пугают взломанным личным кабинетом на "Госуслугах" и вытягивают из них важные личные данные, которые позволяют снять деньги с их банковских счетах.

Об этом сообщили российские медиа.

Российские мошенники-курьеры

В России регулярно появляются различные мошеннические схемы.

Аферисты регулярно обманывают россиян, вытягивая у них крупные суммы денег.

В последние месяцы появилась новая мошенническая схема, в которой задействованы такие популярные сервисы, как курьеры и службы доставки.

Как работают российские аферисты

Как рассказали обманутые граждане страны-агрессора, мошенническая схема начинается с того, что аферисты звонят жертве, говорят, что они имеют какую-то доставку для них — и просят назвать код, который им должен был прийти.

При этом звонили именно тем людям, которые действительно ждали доставку.

Далее гражданину приходит сообщение, что якобы был осуществлен несанкционированный вход в его личный кабинет на государственном портале "Госуслуги".

И после этого мошенники под видом оператора выманивают у жертвы личные данные, а затем выводят с их банковских счетов деньги.

