Шахраї в Росії - росіян дурять кур'єри

У Російській Федерації з’явилася нова шахрайська схема щодо людей, які чекають на кур’єрську доставку. Аферисти задурюють людям голову, лякають зламаним особистим кабінетом на "Госуслугах" і витягують з них важливі особисті дані, які дозволяють зняти гроші з їхніх банківських рахунків.

Про це повідомили російські медіа.

Російські шахраї-кур’єри

В Росії регулярно з’являються різноманітні шахрайські схеми.

Аферисти регулярно дурять росіян, витягуючи у них великі суми грошей.

В останні місяці з’явилася нова шахрайська схема, до якої залучені такі популярні сервіси, як кур’єри та служби доставки.

Як працюють російські аферисти

Як розповіли обдурені громадяни країни-агресора, шахрайська схема починається з того, що аферисти телефонують жертві, говорять, що вони мають якусь доставку для них, і просять назвати код, який їм мав прийти.

При цьому телефонували саме тим людям, які справді чекали доставку.

Далі громадянину приходить повідомлення, що нібито був здійснений несанкціонований вхід на його особистий кабінет на державному порталі "Госуслуги".

І після цього шахраї під виглядом оператора видурюють у жертви особисті дані, а потім виводять з їхніх банківських рахунків гроші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії з'явився новий вид шахрайства на святах.

Додамо, ми повідомляли про те, що турагентство в Росії обмануло клієнтів на мільйони рублів.