Російські турагентства шахраюють - афера на мільйони рублів від турагенції в РФ

У Російській Федерації туристичне агентство видурило у клієнтів мільйони рублів. Шахраї зібрали передоплату за тури і зникли, а поліція не поспішає порушувати кримінальну справу.

Про це повідомили російські медіа.

Гроші взяли і зникли

Російське туристичне агентство відзначилося масштабними шахрайськими схемами, жертвами яких стали десятки людей у різних регіонах Російської Федерації.

Турагенція Friendly Club збирала з клієнтів передоплату за тури на світові курорти — зокрема, Туреччину, — а потім переставати виходити на зв’язок.

Одна із клієнток у такій ситуації не змогла додзвонитися у турагенство, а сайт компанії перестав працювати.

Десятки постраждалих, нуль грошей

"Я з ними одразу зв'язалася, і стало зрозуміло, що нас кинули. Далі людей ставало дедалі більше. Ми писали заяви до поліції, але там дивні відмовки, справу не порушують", — розповіла постраждала росіянка на ім’я Тетяна.

Таких людей виявилося кілька десятків у різних регіонах Російської Федерації.

Вони з’ясували, що жоден рубль із заплачених ними за бронювання готелів та квитків ні до туроператорів, ні тим паче до готельних та авіакомпаній не дійшли.

Постраждалі підозрюють, що кримінальну справу не порушують через зв’язки власників Friendly Club.

