В Єгипті російським туристам заборонили купатися в морі - причина

Туристи в Єгипті. Фото: росЗМІ

Туристи із Російської Федерації знову зіткнулися із проблемами на відпочинку. Цього разу у Єгипті їм заборонили купатися на пляжі біля готелю і взагалі пообіцяли пристрелити.

Про це повідомили російські медіа.

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Готель біля військової бази

Російські туристи, які ще літають за кордон на відпочинок, продовжують потрапляти у неприємні ситуації.

Цього разу інцидент стався у Єгипті, на курорті Шарм-Еш-Шейх.

Росіяни, яких заселили у п’ятизірковий готель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, дізналися, що він розташований зовсім поруч із військовою базою.

Саме через це у громадян країни-агресора почалися проблеми.

Росіянам не можна купатися

По-перше, росіяни скаржаться на постійний шум, який долинає з військової бази.

Інші проблеми ще серйозніші. Так, туристи із РФ скаржаться, що їх не пускають купатися в морі і забороняють перебувати на пляжі біля готелю, бо звідти до бази усього близько 700 метрів.

Якщо ж люди все-таки зважаться вийти туди, їх погрожують пристрелити.

Акваторію в районі готелю постійно патрулює військовий катер. Тож росіянам, які вирішили пожити у п’ятизірковому готелі, довелося добиратися до інших пляжів, аби відпочити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.

Додамо, ми повідомляли про те, що інших росіян взагалі не пускали на відпочинок у Єгипті.