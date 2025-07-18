В Єгипті російським туристам заборонили купатися в морі - причина

Туристам з РФ в Єгипті заборонили купатися в морі
Туристи із Російської Федерації знову зіткнулися із проблемами на відпочинку. Цього разу у Єгипті їм заборонили купатися на пляжі біля готелю і взагалі пообіцяли пристрелити.
Про це повідомили російські медіа.
Готель біля військової бази
Російські туристи, які ще літають за кордон на відпочинок, продовжують потрапляти у неприємні ситуації.
Цього разу інцидент стався у Єгипті, на курорті Шарм-Еш-Шейх.
Росіяни, яких заселили у п’ятизірковий готель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, дізналися, що він розташований зовсім поруч із військовою базою.
Саме через це у громадян країни-агресора почалися проблеми.
Росіянам не можна купатися
По-перше, росіяни скаржаться на постійний шум, який долинає з військової бази.
Інші проблеми ще серйозніші. Так, туристи із РФ скаржаться, що їх не пускають купатися в морі і забороняють перебувати на пляжі біля готелю, бо звідти до бази усього близько 700 метрів.
Якщо ж люди все-таки зважаться вийти туди, їх погрожують пристрелити.
Акваторію в районі готелю постійно патрулює військовий катер. Тож росіянам, які вирішили пожити у п’ятизірковому готелі, довелося добиратися до інших пляжів, аби відпочити.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.
Додамо, ми повідомляли про те, що інших росіян взагалі не пускали на відпочинок у Єгипті.
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