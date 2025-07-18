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Главная Хроники Туристам из РФ в Египте запретили купаться в море

Туристам из РФ в Египте запретили купаться в море

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 03:19
В Египте российским туристам запретили купаться в море - причина
Туристы в Египте. Фото: росСМИ

Туристы из Российской Федерации снова столкнулись с проблемами на отдыхе. На этот раз в Египте им запретили купаться на пляже возле отеля и вообще пообещали пристрелить.

Об этом сообщили российские медиа.

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Отель возле военной базы

Российские туристы, которые еще летают за границу на отдых, продолжают попадать в неприятные ситуации.

На этот раз инцидент произошел в Египте, на курорте Шарм-Эш-Шейх.

Россияне, которых заселили в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, узнали, что он расположен совсем рядом с военной базой.

Именно поэтому у граждан страны-агрессора начались проблемы.

Россиянам нельзя купаться

Во-первых, россияне жалуются на постоянный шум, который доносится с военной базы.

Другие проблемы еще серьезнее. Так, туристы из РФ жалуются, что их не пускают купаться в море и запрещают находиться на пляже возле отеля, потому что оттуда до базы всего около 700 метров.

Если же люди все-таки решатся выйти туда, их угрожают пристрелить.

Акваторию в районе отеля постоянно патрулирует военный катер. Поэтому россиянам, которые решили пожить в пятизвездочном отеле, пришлось добираться до других пляжей, чтобы отдохнуть.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды.

Добавим, мы сообщали о том, что других россиян вообще не пускали на отдых в Египте.

туристы россияне пляж Египет курорты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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