Российские турагентства мошенничают - афера на миллионы рублей от турагентства в РФ

В Российской Федерации туристическое агентство выманил у клиентов миллионы рублей. Мошенники собрали предоплату за туры и исчезли, а полиция не спешит возбуждать уголовное дело.

Об этом сообщили российские медиа.

Деньги взяли и исчезли

Российское туристическое агентство отличилось масштабными мошенническими схемами, жертвами которых стали десятки людей в разных регионах Российской Федерации.

Турагентство Friendly Club собирало с клиентов предоплату за туры на мировые курорты — в частности, Турцию, — а потом переставало выходить на связь.

Одна из клиенток в такой ситуации не смогла дозвониться в турагенство, а сайт компании перестал работать.

Десятки пострадавших, ноль денег

"Я с ними сразу связалась, и стало понятно, что нас кинули. Дальше людей становилось все больше и больше. Мы писали заявления в полицию, но там странные отговорки, дело не возбуждают", — рассказала пострадавшая россиянка по имени Татьяна.

Таких людей оказалось несколько десятков в разных регионах Российской Федерации.

Они выяснили, что ни один рубль из заплаченных ими за бронирование отелей и билетов ни к туроператорам, ни тем более к гостиничным и авиакомпаниям не дошли.

Пострадавшие подозревают, что уголовное дело не возбуждают из-за связей владельцев Friendly Club.

