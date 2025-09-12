В РФ кандидату в депутаты хотели вручить повестку — причина
Региональные власти Российской Федерации пытаются обеспечить победу партии Путина "Единая Россия" на местных выборах любыми средствами. Для этого в Краснодаре даже пытались вручить повестку кандидату от псевдооппозиционной Коммунистической партии РФ.
Об этом сообщили российские медиа.
Давление на студентов в России
В Российской Федерации вскоре должны пройти местные выборы.
В регионах местные власти делают все возможное, чтобы победила партия власти, "Единая Россия".
Для этого в Краснодаре, в частности, руководство Кубанского государственного университета устроило настоящее давление на студентов, требуя голосовать за "Единую Россию".
Иначе, заявляло руководство, студенты будут иметь проблемы с обучением или вообще будут отчислены.
Повестка для оппозиционера-коммуниста
Этим вопросом заинтересовался кандидат от квазиоппозиционной Коммунистической партии Российской Федерации Владимир Козорог.
Он даже приехал в вуз, чтобы разобраться с ситуацией.
Но там ему попытались вручить повестку от военкомата.
Это действие было очевидно противозаконным, потому что по российским законам на время выборов у кандидатов должна действовать отсрочка от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, что в российском Санкт-Петербурге горожанам начали рассылать повестки с угрозами.
Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных.
