Повестка российскому политику - кандидата в депутаты от КПРФ хотели отправить на войну

Российский псевдооппозиционер-коммунист Козорог (в центре), которому хотели вручить повестку. Фото: росСМИ

Региональные власти Российской Федерации пытаются обеспечить победу партии Путина "Единая Россия" на местных выборах любыми средствами. Для этого в Краснодаре даже пытались вручить повестку кандидату от псевдооппозиционной Коммунистической партии РФ.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Давление на студентов в России

В Российской Федерации вскоре должны пройти местные выборы.

В регионах местные власти делают все возможное, чтобы победила партия власти, "Единая Россия".

Для этого в Краснодаре, в частности, руководство Кубанского государственного университета устроило настоящее давление на студентов, требуя голосовать за "Единую Россию".

Иначе, заявляло руководство, студенты будут иметь проблемы с обучением или вообще будут отчислены.

Повестка для оппозиционера-коммуниста

Этим вопросом заинтересовался кандидат от квазиоппозиционной Коммунистической партии Российской Федерации Владимир Козорог.

Он даже приехал в вуз, чтобы разобраться с ситуацией.

Но там ему попытались вручить повестку от военкомата.

Это действие было очевидно противозаконным, потому что по российским законам на время выборов у кандидатов должна действовать отсрочка от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российском Санкт-Петербурге горожанам начали рассылать повестки с угрозами.

Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных.