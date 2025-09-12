Повістка російському політику - кандидата в депутати від КПРФ хотіли відправити на війну

У РФ кандидату в депутати хотіли вручити повістку — причина
Регіональна влада Російської Федерації намагається забезпечити перемогу партії Путіна "Єдина Росія" на місцевих виборах будь-якими засобами. Для цього в Краснодарі навіть намагалися вручити повістку кандидату від псевдо опозиційної Комуністичної партії РФ.
Про це повідомили російські медіа.
Тиск на студентів у Росії
В Російській Федерації невдовзі мають пройти місцеві вибори.
У регіонах місцева влада робить усе можливе, щоб перемогла партія влади, "Єдина Росія".
Для цього у Краснодарі, зокрема, керівництво Кубанського державного університету влаштувало справжній тиск на студентів, вимагаючи голосувати за "Єдину Росію".
Інакше, заявляло керівництво, студенти матимуть проблеми з навчанням чи взагалі будуть відраховані.
Повістка для опозиціонера-комуніста
Цим питанням зацікавився кандидат від квазіопозиційної Комуністичної партії Російської Федерації Володимир Козорог.
Він навіть приїхав у виш, аби розібратися із ситуацією.
Але там йому спробували вручити повістку від військкомату.
Ця дія була очевидно протизаконною, бо за російськими законами на час виборів у кандидатів має діяти відстрочка від мобілізації.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російському Санкт-Петербурзі містянам почали розсилати повістки з погрозами.
Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон про електронні повістки для військовозобов'язаних.
