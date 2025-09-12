Відео
У РФ кандидату в депутати хотіли вручити повістку — причина

У РФ кандидату в депутати хотіли вручити повістку — причина

Дата публікації: 12 вересня 2025 13:43
Повістка російському політику - кандидата в депутати від КПРФ хотіли відправити на війну
Російський псевдоопозиціонер-комуніст Козорог (в центрі), якому хотіли вручити повістку. Фото: росЗМІ

Регіональна влада Російської Федерації намагається забезпечити перемогу партії Путіна "Єдина Росія" на місцевих виборах будь-якими засобами. Для цього в Краснодарі навіть намагалися вручити повістку кандидату від псевдо опозиційної Комуністичної партії РФ.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Тиск на студентів у Росії

В Російській Федерації невдовзі мають пройти місцеві вибори.

У регіонах місцева влада робить усе можливе, щоб перемогла партія влади, "Єдина Росія".

Для цього у Краснодарі, зокрема, керівництво Кубанського державного університету влаштувало справжній тиск на студентів, вимагаючи голосувати за "Єдину Росію".

Інакше, заявляло керівництво, студенти матимуть проблеми з навчанням чи взагалі будуть відраховані.

Повістка для опозиціонера-комуніста

Цим питанням зацікавився кандидат від квазіопозиційної Комуністичної партії Російської Федерації Володимир Козорог.

Він навіть приїхав у виш, аби розібратися із ситуацією.

Але там йому спробували вручити повістку від військкомату.

Ця дія була очевидно протизаконною, бо за російськими законами на час виборів у кандидатів має діяти відстрочка від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російському Санкт-Петербурзі містянам почали розсилати повістки з погрозами.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон про електронні повістки для військовозобов'язаних.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
