Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянка сама збудувала дитячий майданчик — влада хоче гроші

Росіянка сама збудувала дитячий майданчик — влада хоче гроші

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 03:18
Російська підприємиця збудувала на місці смітника дитячий майданчик, а влада хоче її оштрафувати
Дитячий майданчик в Читі. Фото: росЗМІ

В російському місті Чита місцева бізнесменка на орендованій території прибрала сміття і встановила дитячий майданчик за власний кошт. Тепер влада вимагає від неї прибрати майданчик і гроші за вигадану ними орендну плату.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росіянка намагалася зробити добре діло

У Забайкальському краю Російської Федерації стався скандал із дитячим майданчиком.

Ще 2013 року у столиці регіону, місті Чита, підприємниця Тетяна К. взяла в оренду ділянку землі.

На цій землі був розташований стихійний смітник.

Жінка прибрала усе сміття і на його місці встановила дитячий майданчик.

Усе це вона зробила за власний кошт.

Чиновники "віддячили" громадянці

Договір оренди мав завершитися 2018 року, але Департамент держмайна Забайкальського краю таємно, без повідомлення підприємиці, зробив договір безстроковим.

Крім того, чиновники перерахували вартість оренди заднім числом – і тепер вимагають від неї гроші.

Те ж, що вона збудувала дитячий майданчик за власний кошт, їх взагалі не зупинило — вони заявили, що жінка, яка зараз уже є пенсіонеркою, має знести майданчик взагалі і виплатити вигаданий борг, інакше через три місяці її потягнуть до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада замість покращення життя громадян заганяє їх у "національний месенджер" MAX.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська влада прагне зробити так, аби громадяни РФ самі, добровільно відмовилися від правди про війну і путінський режим.

суд росіяни чиновники Азія Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації