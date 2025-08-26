Російська підприємиця збудувала на місці смітника дитячий майданчик, а влада хоче її оштрафувати

Дитячий майданчик в Читі. Фото: росЗМІ

В російському місті Чита місцева бізнесменка на орендованій території прибрала сміття і встановила дитячий майданчик за власний кошт. Тепер влада вимагає від неї прибрати майданчик і гроші за вигадану ними орендну плату.

Про це повідомили російські медіа.

Росіянка намагалася зробити добре діло

У Забайкальському краю Російської Федерації стався скандал із дитячим майданчиком.

Ще 2013 року у столиці регіону, місті Чита, підприємниця Тетяна К. взяла в оренду ділянку землі.

На цій землі був розташований стихійний смітник.

Жінка прибрала усе сміття і на його місці встановила дитячий майданчик.

Усе це вона зробила за власний кошт.

Чиновники "віддячили" громадянці

Договір оренди мав завершитися 2018 року, але Департамент держмайна Забайкальського краю таємно, без повідомлення підприємиці, зробив договір безстроковим.

Крім того, чиновники перерахували вартість оренди заднім числом – і тепер вимагають від неї гроші.

Те ж, що вона збудувала дитячий майданчик за власний кошт, їх взагалі не зупинило — вони заявили, що жінка, яка зараз уже є пенсіонеркою, має знести майданчик взагалі і виплатити вигаданий борг, інакше через три місяці її потягнуть до суду.

