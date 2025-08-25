Месенджери в Росії - месенджер MAX встановлюють на усі смартфони в Росії

Кремлівський месенджер MAX. Фото: росЗМІ

В Росії з 1 вересня "національний" месенджер MAX стане обов’язковим. На усіх ґаджетах, які продаватимуться на території країни-агресора, він має обов’язково бути встановленим ще перед продажем.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Месенджер MAX — на усій техніці

Російська влада продовжує примусово насаджувати "національний" месенджер MAX, повністю підконтрольний тамтешнім спецслужбам.

Так, уряд Російської Федерації заявив, що з 1 вересня 2025 року цей застосунок стане обов’язковим для усіх росіян.

Конкретно — його включать до списку програм, які є обов’язкові для попереднього встановлення на усі смартфони і планшети, які продаються на території країни-агресора.

Ще одна кабальна вимога Кремля

Раніше таким привілеєм був наділений "VK Месенджер", створений на базі соцмережі VK. Цей месенджер був включений до списку обов’язкових програм 2023 року.

Крім того, з 1 вересня 2025 року на усій російській техніці, яка використовує операційні системи iOS та HyperOS, має бути встановлена російська крамниця за стосунків RuStore.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кремль ще у липні почав заганяти росіян у національний месенджер MAX.

Додамо, ми повідомляли про те, що в серпні російська влада заборонила дзвінки у зарубіжних месенджерах на території Росії.