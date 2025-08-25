Мессенджеры в России - мессенджер MAX устанавливают на все смартфоны в России

Государственный мессенджер MAX стал обязательным для россиян
В России с 1 сентября "национальный" мессенджер MAX станет обязательным. На всех гаджетах, которые будут продаваться на территории страны-агрессора, он должен обязательно быть установлен еще перед продажей.
Об этом сообщили российские СМИ.
Мессенджер MAX — на всей технике
Российские власти продолжают принудительно насаждать "национальный" мессенджер MAX, полностью подконтрольный тамошним спецслужбам.
Так, правительство Российской Федерации заявило, что с 1 сентября 2025 года это приложение станет обязательным для всех россиян.
Конкретно — его включат в список программ, которые обязательны для предварительной установки на все смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны-агрессора.
Еще одно кабальное требование Кремля
Ранее такой привилегией был наделен "VK Мессенджер", созданный на базе соцсети VK. Этот мессенджер был включен в список обязательных приложений 2023 года.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года на всей российской технике, которая использует операционные системы iOS и HyperOS, должен быть установлен российский магазин по отношениям RuStore.
Напомним, мы ранее писали о том, что Кремль еще в июле начал загонять россиян в национальный мессенджер MAX.
Добавим, мы сообщали о том, что в августе российские власти запретили звонки в зарубежных мессенджерах на территории России.
