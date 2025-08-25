Мессенджеры в России - мессенджер MAX устанавливают на все смартфоны в России

Кремлевский мессенджер MAX. Фото: росСМИ

В России с 1 сентября "национальный" мессенджер MAX станет обязательным. На всех гаджетах, которые будут продаваться на территории страны-агрессора, он должен обязательно быть установлен еще перед продажей.

Об этом сообщили российские СМИ.

Мессенджер MAX — на всей технике

Российские власти продолжают принудительно насаждать "национальный" мессенджер MAX, полностью подконтрольный тамошним спецслужбам.

Так, правительство Российской Федерации заявило, что с 1 сентября 2025 года это приложение станет обязательным для всех россиян.

Конкретно — его включат в список программ, которые обязательны для предварительной установки на все смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны-агрессора.

Еще одно кабальное требование Кремля

Ранее такой привилегией был наделен "VK Мессенджер", созданный на базе соцсети VK. Этот мессенджер был включен в список обязательных приложений 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года на всей российской технике, которая использует операционные системы iOS и HyperOS, должен быть установлен российский магазин по отношениям RuStore.

