Государственный мессенджер MAX стал обязательным для россиян

Государственный мессенджер MAX стал обязательным для россиян

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 03:42
Мессенджеры в России - мессенджер MAX устанавливают на все смартфоны в России
Кремлевский мессенджер MAX. Фото: росСМИ

В России с 1 сентября "национальный" мессенджер MAX станет обязательным. На всех гаджетах, которые будут продаваться на территории страны-агрессора, он должен обязательно быть установлен еще перед продажей.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

Мессенджер MAX — на всей технике

Российские власти продолжают принудительно насаждать "национальный" мессенджер MAX, полностью подконтрольный тамошним спецслужбам.

Так, правительство Российской Федерации заявило, что с 1 сентября 2025 года это приложение станет обязательным для всех россиян.

Конкретно — его включат в список программ, которые обязательны для предварительной установки на все смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны-агрессора.

Еще одно кабальное требование Кремля

Ранее такой привилегией был наделен "VK Мессенджер", созданный на базе соцсети VK. Этот мессенджер был включен в список обязательных приложений 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года на всей российской технике, которая использует операционные системы iOS и HyperOS, должен быть установлен российский магазин по отношениям RuStore.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кремль еще в июле начал загонять россиян в национальный мессенджер MAX.

Добавим, мы сообщали о том, что в августе российские власти запретили звонки в зарубежных мессенджерах на территории России.

россияне смартфон Россия планшет мессенджер
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
