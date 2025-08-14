В Росії заборонили дзвінки у менеджерах — що відомо

Кремль почав обмежувати у РФ дзвінки в месенджерах
У Російській Федерації почали забороняти роботу міжнародних месенджерів, таких як Telegram та Whatsapp. Для початку росіянам закрили можливість здійснювати дзвінки в цих месенджерах.
Про це повідомили російські медіа.
Дзвінки в месенджерах заборонені "на прохання людей"
Російська влада почала закривати непідконтрольні їй месенджери.
Так, Роскомнагляд частково обмежив дзвінки у таких месенджерах, як Telegram та Whatsapp.
Звісно ж, це рішення буде подане у класичних радянських традиціях винятково як реакція на "численні звернення громадян".
Яку відмазку вигадала російська влада
У Роскомнагляді пояснили, мовляв, ці месенджери використовують шахраї для того, аби дурити людей і вимагати у них гроші.
Крім того, Роскомнагляд згадав про "втягнення у диверсійну та терористичну діяльність російських громадян", що відбувається через ці месенджери.
Саме тому, заявила російська влада, дзвінки у Telegram та Whatsapp і вирішено було обмежити.
Хоча у незалежних джерел є інше пояснення такого кроку — бажання загнати усіх росіян у створений владою і підконтрольний їх "національний месенджер".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада створила для своїх підданих спеціальний "національний месенджер" MAX.
Додамо, ми повідомляли про те, що ще 2024 року в Росії заблокували популярний месенджер Signal.
Читайте Новини.LIVE!