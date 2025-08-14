В Росії заборонили дзвінки у менеджерах — що відомо

Месенджер Whatsapp. Фото: zeenews.india.com

У Російській Федерації почали забороняти роботу міжнародних месенджерів, таких як Telegram та Whatsapp. Для початку росіянам закрили можливість здійснювати дзвінки в цих месенджерах.

Про це повідомили російські медіа.

Дзвінки в месенджерах заборонені "на прохання людей"

Російська влада почала закривати непідконтрольні їй месенджери.

Так, Роскомнагляд частково обмежив дзвінки у таких месенджерах, як Telegram та Whatsapp.

Звісно ж, це рішення буде подане у класичних радянських традиціях винятково як реакція на "численні звернення громадян".

Яку відмазку вигадала російська влада

У Роскомнагляді пояснили, мовляв, ці месенджери використовують шахраї для того, аби дурити людей і вимагати у них гроші.

Крім того, Роскомнагляд згадав про "втягнення у диверсійну та терористичну діяльність російських громадян", що відбувається через ці месенджери.

Саме тому, заявила російська влада, дзвінки у Telegram та Whatsapp і вирішено було обмежити.

Хоча у незалежних джерел є інше пояснення такого кроку — бажання загнати усіх росіян у створений владою і підконтрольний їх "національний месенджер".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада створила для своїх підданих спеціальний "національний месенджер" MAX.

Додамо, ми повідомляли про те, що ще 2024 року в Росії заблокували популярний месенджер Signal.