В России запретили звонки в менеджерах — что известно

В Российской Федерации начали запрещать работу международных мессенджеров, таких как Telegram и Whatsapp. Для начала россиянам закрыли возможность совершать звонки в этих мессенджерах.

Об этом сообщили российские медиа.

Звонки в мессенджерах запрещены "по просьбе людей"

Российские власти начали закрывать неподконтрольные ей мессенджеры.

Так, Роскомнадзор частично ограничил звонки в таких мессенджерах, как Telegram и Whatsapp.

Конечно же, это решение будет подано в классических советских традициях исключительно как реакция на "многочисленные обращения граждан".

Какую отмазку придумали российские власти

В Роскомнадзоре объяснили, мол, эти мессенджеры используют мошенники для того, чтобы обманывать людей и требовать у них деньги.

Кроме того, Роскомнадзор упомянул о "вовлечении в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан", что происходит через эти мессенджеры.

Именно поэтому, заявили российские власти, звонки в Telegram и Whatsapp и решено было ограничить.

Хотя у независимых источников есть другое объяснение такого шага — желание загнать всех россиян в созданный властями и подконтрольный их "национальный мессенджер".

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти создали для своих подданных специальный "национальный мессенджер" MAX.

Добавим, мы сообщали о том, что еще в 2024 году в России заблокировали популярный мессенджер Signal.