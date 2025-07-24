Національний месенджер в Росії - перше місто в РФ почало заганяти чиновників у новий месенджер

Російський месенджер MAX. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації влада почала впровадження так званого "національного месенджера" MAX. Процес розпочався із однієї з російських столиць.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії почали примусово впроваджувати у вжиток так званий "національний месенджер".

Першим містом Російської Федерації, де на російський месенджер MAX перейдуть державні та комунальні структури, стане Санкт-Петербург.

Звісно ж, цей процес аж ніяк не добровільний, влада прямо наказала це зробити.

Навіщо Путіну поширення "національного месенджеру"

Губернатор цього міста, північної столиці РФ, Олександр Бєглов запевнив, що Санкт-Петербург невдовзі стане першим регіоном країни-агресора, де усі міські служби перейдуть на MAX.

"Це зручно для мешканців і дозволить значно прискорити час обробки звернення та передачі виклику в екстрені оперативні служби", — запевняє Бєглов.

Втім, головною причиною MAX’изації Санкт-Петербурга, як і усієї Росії, є те, що диктатор Володимир Путін наказав відмовитися від усіх західних ресурсів — очевидно, очікуючи тотальних санкцій після завершення 50-денного ультиматуму президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада планує заборонити в країні світові месенджери WhatsApp і Telegram.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії заблокували популярний месенджер Signal.