Кремль начал загонять россиян в национальный мессенджер
В Российской Федерации власти начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Процесс начался с одной из российских столиц.
Об этом сообщили российские медиа.
С какого города в России началась MAX'изация
В России начали принудительно внедрять в употребление так называемый "национальный мессенджер".
Первым городом Российской Федерации, где на российский мессенджер MAX перейдут государственные и коммунальные структуры, станет Санкт-Петербург.
Конечно же, этот процесс отнюдь не добровольный, власть прямо приказала это сделать.
Зачем Путину распространение "национального мессенджера"
Губернатор этого города, северной столицы РФ, Александр Беглов заверил, что Санкт-Петербург вскоре станет первым регионом страны-агрессора, где все городские службы перейдут на MAX.
"Это удобно для жителей и позволит значительно ускорить время обработки обращения и передачи вызова в экстренные оперативные службы", — уверяет Беглов.
Впрочем, главной причиной MAX'изации Санкт-Петербурга, как и всей России, является то, что диктатор Владимир Путин приказал отказаться от всех западных ресурсов — очевидно, ожидая тотальных санкций после завершения 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.
Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти планируют запретить в стране мировые мессенджеры WhatsApp и Telegram.
Добавим, мы сообщали о том, что в России заблокировали популярный мессенджер Signal.
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