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Кремль начал загонять россиян в национальный мессенджер

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 03:23
Национальный мессенджер в России - первый город в РФ начал загонять чиновников в новый мессенджер
Российский мессенджер MAX. Фото: росСМИ

В Российской Федерации власти начали внедрение так называемого "национального мессенджера" MAX. Процесс начался с одной из российских столиц.

Об этом сообщили российские медиа.

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С какого города в России началась MAX'изация

В России начали принудительно внедрять в употребление так называемый "национальный мессенджер".

Первым городом Российской Федерации, где на российский мессенджер MAX перейдут государственные и коммунальные структуры, станет Санкт-Петербург.

Конечно же, этот процесс отнюдь не добровольный, власть прямо приказала это сделать.

Зачем Путину распространение "национального мессенджера"

Губернатор этого города, северной столицы РФ, Александр Беглов заверил, что Санкт-Петербург вскоре станет первым регионом страны-агрессора, где все городские службы перейдут на MAX.

"Это удобно для жителей и позволит значительно ускорить время обработки обращения и передачи вызова в экстренные оперативные службы", — уверяет Беглов.

Впрочем, главной причиной MAX'изации Санкт-Петербурга, как и всей России, является то, что диктатор Владимир Путин приказал отказаться от всех западных ресурсов — очевидно, ожидая тотальных санкций после завершения 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти планируют запретить в стране мировые мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Добавим, мы сообщали о том, что в России заблокировали популярный мессенджер Signal.

владимир путин власть Россия Петербург мессенджер
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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