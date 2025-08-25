Відео
Путін хоче, щоб росіяни самі відмовилися від правди

Путін хоче, щоб росіяни самі відмовилися від правди

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:01
Обмеження в Росії - Кремль хоче добровільної відмови громадян від забороненого контенту
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації влада розробляє механізм добровільного інформаційного рабства. Згідно з ідеєю, громадяни РФ мають самі, добровільно відмовлятися від "потенційно небезпечного контенту".

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Росіяни мають добровільно відмовитися від "небезпечного контенту"

Російська влада продовжує зачищати інформаційне поле.

Для цього путінські чиновники планують не просто забороняти той чи інший контент.

Мінцифри, Мінкульт, Роскомнагляд, Росмолодь та інші відомства розробляють можливість того, щоб громадяни самі, добровільно відмовлялися від "небезпечного контенту", зокрема від правдивої інформації про війну в Україні, що кремлівська пропаганда називає "дискредитацією російської армії".

Коли в Росії узаконять добровільне інформаційне рабство

Російські кремлівські ЗМІ уже прямо пишуть, що "механізм добровільного обмеження доступу до потенційно небезпечного контенту" може бути запроваджений в Росії.

Попередня дата реалізації цієї кремлівської ініціативи — третій квартал 2027 року.

Яким саме чином працюватиме цей механізм, поки що достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії запрацювала система пошуку забороненого контенту "Окулус", яка, як з’ясували хакери, була створена для пошуку образ на адресу Володимира Путіна.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Херсонській області окупанти шукають "заборонений" контент у телефонах українців.

володимир путін росіяни інформація Росія контент
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
