Ограничения в России - Кремль хочет добровольного отказа граждан от запрещенного контента

Путин хочет, чтобы россияне сами отказались от правды
В Российской Федерации власти разрабатывают механизм добровольного информационного рабства. Согласно идее, граждане РФ должны сами, добровольно отказываться от "потенциально опасного контента".
Об этом сообщили российские медиа.
Россияне должны добровольно отказаться от "опасного контента"
Российские власти продолжают зачищать информационное поле.
Для этого путинские чиновники планируют не просто запрещать тот или иной контент.
Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодь и другие ведомства разрабатывают возможность того, чтобы граждане сами, добровольно отказывались от "опасного контента", в частности, от правдивой информации о войне в Украине, которую кремлевская пропаганда называет "дискредитацией российской армии".
Когда в России узаконят добровольное информационное рабство
Российские кремлевские СМИ уже прямо пишут, что "механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту" может быть введен в России.
Предварительная дата реализации этой кремлевской инициативы — третий квартал 2027 года.
Каким именно образом будет работать этот механизм, пока что доподлинно неизвестно.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России заработала система поиска запрещенного контента "Окулус", которая, как выяснили хакеры, была создана для поиска оскорблений в адрес Владимира Путина.
Добавим, мы сообщали о том, что в Херсонской области оккупанты ищут "запрещенный" контент в телефонах украинцев.
Читайте Новини.LIVE!