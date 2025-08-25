Видео
Путин хочет, чтобы россияне сами отказались от правды

Путин хочет, чтобы россияне сами отказались от правды

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:01
Ограничения в России - Кремль хочет добровольного отказа граждан от запрещенного контента
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Российской Федерации власти разрабатывают механизм добровольного информационного рабства. Согласно идее, граждане РФ должны сами, добровольно отказываться от "потенциально опасного контента".

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Россияне должны добровольно отказаться от "опасного контента"

Российские власти продолжают зачищать информационное поле.

Для этого путинские чиновники планируют не просто запрещать тот или иной контент.

Минцифры, Минкульт, Роскомнадзор, Росмолодь и другие ведомства разрабатывают возможность того, чтобы граждане сами, добровольно отказывались от "опасного контента", в частности, от правдивой информации о войне в Украине, которую кремлевская пропаганда называет "дискредитацией российской армии".

Когда в России узаконят добровольное информационное рабство

Российские кремлевские СМИ уже прямо пишут, что "механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту" может быть введен в России.

Предварительная дата реализации этой кремлевской инициативы — третий квартал 2027 года.

Каким именно образом будет работать этот механизм, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России заработала система поиска запрещенного контента "Окулус", которая, как выяснили хакеры, была создана для поиска оскорблений в адрес Владимира Путина.

Добавим, мы сообщали о том, что в Херсонской области оккупанты ищут "запрещенный" контент в телефонах украинцев.

владимир путин россияне информация Россия контент
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
