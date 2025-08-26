Детская площадка в Чите. Фото: росСМИ

В российском городе Чита местная бизнесменка на арендованной территории убрала мусор и установила детскую площадку за свой счет. Теперь власти требуют от нее убрать площадку и деньги за выдуманную ими арендную плату.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Россиянка пыталась сделать доброе дело

В Забайкальском крае Российской Федерации произошел скандал с детской площадкой.

Еще в 2013 году в столице региона, городе Чита, предпринимательница Татьяна К. взяла в аренду участок земли.

На этой земле была расположена стихийная свалка.

Женщина убрала весь мусор и на его месте установила детскую площадку.

Все это она сделала за свой счет.

Чиновники "отблагодарили" гражданку

Договор аренды должен был завершиться в 2018 году, но Департамент госимущества Забайкальского края тайно, без уведомления предпринимательницы, сделал договор бессрочным.

Кроме того, чиновники пересчитали стоимость аренды задним числом - и теперь требуют от нее деньги.

То же, что она построила детскую площадку за свой счет, их вообще не остановило — они заявили, что женщина, которая сейчас уже является пенсионеркой, должна снести площадку вообще и выплатить вымышленный долг, иначе через три месяца ее потянут в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти вместо улучшения жизни граждан загоняют их в "национальный мессенджер" MAX.

Добавим, мы сообщали о том, что российские власти стремятся сделать так, чтобы граждане РФ сами, добровольно отказались от правды о войне и путинском режиме.