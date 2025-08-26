Российская предпринимательница построила на месте свалки детскую площадку, а власть хочет ее оштрафовать

Россиянка сама построила детскую площадку — власть хочет деньги
В российском городе Чита местная бизнесменка на арендованной территории убрала мусор и установила детскую площадку за свой счет. Теперь власти требуют от нее убрать площадку и деньги за выдуманную ими арендную плату.
Об этом сообщили российские медиа.
Россиянка пыталась сделать доброе дело
В Забайкальском крае Российской Федерации произошел скандал с детской площадкой.
Еще в 2013 году в столице региона, городе Чита, предпринимательница Татьяна К. взяла в аренду участок земли.
На этой земле была расположена стихийная свалка.
Женщина убрала весь мусор и на его месте установила детскую площадку.
Все это она сделала за свой счет.
Чиновники "отблагодарили" гражданку
Договор аренды должен был завершиться в 2018 году, но Департамент госимущества Забайкальского края тайно, без уведомления предпринимательницы, сделал договор бессрочным.
Кроме того, чиновники пересчитали стоимость аренды задним числом - и теперь требуют от нее деньги.
То же, что она построила детскую площадку за свой счет, их вообще не остановило — они заявили, что женщина, которая сейчас уже является пенсионеркой, должна снести площадку вообще и выплатить вымышленный долг, иначе через три месяца ее потянут в суд.
