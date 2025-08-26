В Египте россияне не могут пользоваться телефонами - почему блокируют смартфоны

Туристы в Египте. Фото: росСМИ

Телефонные номера у граждан Российской Федерации продолжают блокировать в Египте, несмотря на заверения тамошних чиновников, что вопрос решен. Между тем египетские предприниматели придумали, как зарабатывать на россиянах дополнительные деньги.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Блокировка российской связи

Российские туристы, которые прилетают на отдых в Египет, столкнулись с неожиданной проблемой.

Телефонные номера российских туристов в Египте блокируют.

Формальной причиной стал египетский закон о блокировке незарегистрированных смартфонов, но есть и особая причина, связанная с россиянами.

Как египтяне обманули россиян и зарабатывают на них

Российским туристам вроде как пообещали, что в первые 90 дней пребывания российского смартфона на территории Египта его не будут блокировать.

Но обещание оказалось лишь обещанием — и россияне на египетских курортах остались без связи и интернета.

Зато египетские бизнесмены начали зарабатывать на россиянах новым способом — продавая им модемы с интернетом 4G за 35 долларов, чтобы можно было использовать смартфоны для интернет-доступа через wi-fi.

Напомним, мы ранее писали о том, что туристам из России на египетском курорте запретили купаться в море.

Добавим, мы сообщали о том, что российская семья чуть не умерла на курорте в Египте.