В Египте россияне не могут пользоваться телефонами - почему блокируют смартфоны

В Египте блокируют смартфоны российских туристов
Телефонные номера у граждан Российской Федерации продолжают блокировать в Египте, несмотря на заверения тамошних чиновников, что вопрос решен. Между тем египетские предприниматели придумали, как зарабатывать на россиянах дополнительные деньги.
Об этом сообщили российские медиа.
Блокировка российской связи
Российские туристы, которые прилетают на отдых в Египет, столкнулись с неожиданной проблемой.
Телефонные номера российских туристов в Египте блокируют.
Формальной причиной стал египетский закон о блокировке незарегистрированных смартфонов, но есть и особая причина, связанная с россиянами.
Как египтяне обманули россиян и зарабатывают на них
Российским туристам вроде как пообещали, что в первые 90 дней пребывания российского смартфона на территории Египта его не будут блокировать.
Но обещание оказалось лишь обещанием — и россияне на египетских курортах остались без связи и интернета.
Зато египетские бизнесмены начали зарабатывать на россиянах новым способом — продавая им модемы с интернетом 4G за 35 долларов, чтобы можно было использовать смартфоны для интернет-доступа через wi-fi.
Напомним, мы ранее писали о том, что туристам из России на египетском курорте запретили купаться в море.
Добавим, мы сообщали о том, что российская семья чуть не умерла на курорте в Египте.
Читайте Новини.LIVE!