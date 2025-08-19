Туристи із РФ отруїлися в Єгипті - причина

Російські туристи мало не померли у Єгипті — причина
Громадяни Російської Федерації постійно стикаються на іноземних курортах з якимись проблемами. Так, у Єгипті одна сім’я мало не померла, звинувативши у всьому адміністрацію ресторану при готелі.
Росіяни у Єгипті
Російські туристи на відпочинку за кордоном стикаються із різноманітними проблемами.
Одна російська сім’я у Єгипті, наприклад, мало не померла. Росіяни звинувачують у всьому кухню п’ятизіркового готелю.
Чим отруїлася російська сім’я
Громадянка країни-агресора заявила, що вона разом з дітьми отруїлася у ресторані готелю. Причиною росіянка назвала смажені ковбаски. Після вечері з ковбасками у росіянки та її дітей піднялася температура, почалася блювота.
Навіть після повернення додому вони ще тиждень страждали від симптомів отруєння.
