Туристи із РФ отруїлися в Єгипті - причина

Росіяни на курорті. Фото: росЗМІ

Громадяни Російської Федерації постійно стикаються на іноземних курортах з якимись проблемами. Так, у Єгипті одна сім’я мало не померла, звинувативши у всьому адміністрацію ресторану при готелі.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Росіяни у Єгипті

Російські туристи на відпочинку за кордоном стикаються із різноманітними проблемами.

Одна російська сім’я у Єгипті, наприклад, мало не померла. Росіяни звинувачують у всьому кухню п’ятизіркового готелю.

Чим отруїлася російська сім’я

Громадянка країни-агресора заявила, що вона разом з дітьми отруїлася у ресторані готелю. Причиною росіянка назвала смажені ковбаски. Після вечері з ковбасками у росіянки та її дітей піднялася температура, почалася блювота.

Навіть після повернення додому вони ще тиждень страждали від симптомів отруєння.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи на єгипетських і турецьких курортах почали справжні "шезлонгові війни".

Додамо, ми повідомляли про те, що в Туреччині російських туристів спіймали на тому, що вони вкрали у ресторані 35 кілограмів їжі.