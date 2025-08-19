Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Російські туристи мало не померли у Єгипті — причина

Російські туристи мало не померли у Єгипті — причина

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 23:16
Туристи із РФ отруїлися в Єгипті - причина
Росіяни на курорті. Фото: росЗМІ

Громадяни Російської Федерації постійно стикаються на іноземних курортах з якимись проблемами. Так, у Єгипті одна сім’я мало не померла, звинувативши у всьому адміністрацію ресторану при готелі.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росіяни у Єгипті

Російські туристи на відпочинку за кордоном стикаються із різноманітними проблемами.

Одна російська сім’я у Єгипті, наприклад, мало не померла. Росіяни звинувачують у всьому кухню п’ятизіркового готелю.

Чим отруїлася російська сім’я

Громадянка країни-агресора заявила, що вона разом з дітьми отруїлася у ресторані готелю. Причиною росіянка назвала смажені ковбаски. Після вечері з ковбасками у росіянки та її дітей піднялася температура, почалася блювота.

Навіть після повернення додому вони ще тиждень страждали від симптомів отруєння.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи на єгипетських і турецьких курортах почали справжні "шезлонгові війни".

Додамо, ми повідомляли про те, що в Туреччині російських туристів спіймали на тому, що вони вкрали у ресторані 35 кілограмів їжі.

росіяни отруєння Єгипет курорти Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації