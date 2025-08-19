Видео
Российские туристы чуть не умерли в Египте — причина

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 23:16
Туристы из РФ отравились в Египте - причина
Россияне на курорте. Фото: росСМИ

Граждане Российской Федерации постоянно сталкиваются на иностранных курортах с какими-то проблемами. Так, в Египте одна семья чуть не умерла, обвинив во всем администрацию ресторана при отеле.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Россияне в Египте

Российские туристы на отдыхе за границей сталкиваются с различными проблемами.

Одна российская семья в Египте, например, чуть не умерла. Россияне обвиняют во всем кухню пятизвездочного отеля.

Чем отравилась российская семья

Гражданка страны-агрессора заявила, что она вместе с детьми отравилась в ресторане отеля. Причиной россиянка назвала жареные колбаски. После ужина с колбасками у россиянки и ее детей поднялась температура, началась рвота.

Даже после возвращения домой они еще неделю страдали от симптомов отравления.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские туристы на египетских и турецких курортах начали настоящие "шезлонговые войны".

Добавим, мы сообщали о том, что в Турции российских туристов поймали на том, что они украли в ресторане 35 килограммов еды.

россияне отравление Египет курорты Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
