Россияне на курорте. Фото: росСМИ

Граждане Российской Федерации постоянно сталкиваются на иностранных курортах с какими-то проблемами. Так, в Египте одна семья чуть не умерла, обвинив во всем администрацию ресторана при отеле.

Об этом сообщили российские медиа.

Россияне в Египте

Российские туристы на отдыхе за границей сталкиваются с различными проблемами.

Одна российская семья в Египте, например, чуть не умерла. Россияне обвиняют во всем кухню пятизвездочного отеля.

Чем отравилась российская семья

Гражданка страны-агрессора заявила, что она вместе с детьми отравилась в ресторане отеля. Причиной россиянка назвала жареные колбаски. После ужина с колбасками у россиянки и ее детей поднялась температура, началась рвота.

Даже после возвращения домой они еще неделю страдали от симптомов отравления.

