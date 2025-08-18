Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Туристи із РФ на курортах почали війну за шезлонги

Туристи із РФ на курортах почали війну за шезлонги

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 23:14
Російські туристи у Єгипті, Туреччині 2025 - росіяни воюють за шезлонги на курортах
Російські туристи на шезлонгах. Фото: росЗМІ

Туристи із Російської Федерації на відпочинку влаштували справжні війни за шезлонги на пляжах. Під час цих битв вони вдаються навіть до крадіжок готельного майна.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росіяни воюють на відпочинку

Російські громадяни навіть під час відпочинку не можуть не воювати.

На тих світових курортах, на які вони ще можуть потрапити — це Туреччина, Єгипет тощо, — громадяни країни-агресора розпочали справжню "шезлонгову війну".

Про це розповіли російським медіа самі туристи з Російської Федерації, нічого не приховуючи.

Битви за шезлонги, крадіжки рушників

Росіяни зізналися, що на відпочинку мало не б’ються за шезлонги та лежаки.

Дехто із російських туристів навіть жертвує сном, аби ще затемна прибігти на пляж чи до басейну і зайняти шезлонг.

Найнахабніші залишають на лежаках свої рушники ще з вечора, що обурює навіть працівників готелів.

Втім, інші російські громадяни приходять рано-вранці, крадуть чужі рушники і таким чином "знімають броню" з шезлонгів.

Такі історії відбуваються практично у всіх готелях, куди заїжджають туристи з Російської Федерації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російським туристам у Єгипті заборонили купатися в морі.

туристи відпочинок крадіжка росіяни Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації