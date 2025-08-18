Російські туристи у Єгипті, Туреччині 2025 - росіяни воюють за шезлонги на курортах

Російські туристи на шезлонгах. Фото: росЗМІ

Туристи із Російської Федерації на відпочинку влаштували справжні війни за шезлонги на пляжах. Під час цих битв вони вдаються навіть до крадіжок готельного майна.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Росіяни воюють на відпочинку

Російські громадяни навіть під час відпочинку не можуть не воювати.

На тих світових курортах, на які вони ще можуть потрапити — це Туреччина, Єгипет тощо, — громадяни країни-агресора розпочали справжню "шезлонгову війну".

Про це розповіли російським медіа самі туристи з Російської Федерації, нічого не приховуючи.

Битви за шезлонги, крадіжки рушників

Росіяни зізналися, що на відпочинку мало не б’ються за шезлонги та лежаки.

Дехто із російських туристів навіть жертвує сном, аби ще затемна прибігти на пляж чи до басейну і зайняти шезлонг.

Найнахабніші залишають на лежаках свої рушники ще з вечора, що обурює навіть працівників готелів.

Втім, інші російські громадяни приходять рано-вранці, крадуть чужі рушники і таким чином "знімають броню" з шезлонгів.

Такі історії відбуваються практично у всіх готелях, куди заїжджають туристи з Російської Федерації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російським туристам у Єгипті заборонили купатися в морі.