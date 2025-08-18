Российские туристы на шезлонгах. Фото: росСМИ

Туристы из Российской Федерации на отдыхе устроили настоящие войны за шезлонги на пляжах. Во время этих битв они прибегают даже к кражам гостиничного имущества.

Об этом сообщили российские медиа.

Россияне воюют на отдыхе

Российские граждане даже во время отдыха не могут не воевать.

На тех мировых курортах, на которые они еще могут попасть — это Турция, Египет и т.д., — граждане страны-агрессора начали настоящую "шезлонговую войну".

Об этом рассказали российским медиа сами туристы из Российской Федерации, ничего не скрывая.

Битвы за шезлонги, кражи полотенец

Россияне признались, что на отдыхе чуть ли не дерутся за шезлонги и лежаки.

Некоторые из российских туристов даже жертвуют сном, чтобы еще затемно прибежать на пляж или к бассейну и занять шезлонг.

Самые наглые оставляют на лежаках свои полотенца еще с вечера, что возмущает даже работников отелей.

Впрочем, другие российские граждане приходят рано утром, воруют чужие полотенца и таким образом "снимают бронь" с шезлонгов.

Такие истории происходят практически во всех отелях, куда заезжают туристы из Российской Федерации.

