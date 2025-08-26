Відео
Головна Хроніки В Єгипті блокують смартфони російських туристів

В Єгипті блокують смартфони російських туристів

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 23:10
В Єгипті росіяни не можуть користуватися телефонами - чому блокують смартфони
Туристи в Єгипті. Фото: росЗМІ

Телефонні номери у громадян Російської Федерації продовжують блокувати в Єгипті, попри запевнення тамтешніх чиновників, що питання вирішене. Тим часом єгипетські підприємці придумали, як заробляти на росіянах додаткові гроші.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Блокування російського зв’язку

Російські туристи, які прилітають на відпочинок у Єгипет, зіткнулися з несподіваною проблемою.

Телефонні номери російських туристів у Єгипті блокують.

Формальною причиною став єгипетський закон про блокування незареєстрованих смартфонів, але є й особлива причина, пов’язана з росіянами.

Як єгиптяни обдурили росіян і заробляють на них

Російським туристам нібито як пообіцяли, що у перші 90 днів перебування російського смартфона на території Єгипта, його не будуть блокувати.

Але обіцянка виявилася лише обіцянкою — і росіяни на єгипетських курортах залишилися без зв’язку та інтернету.

Зате єгипетські бізнесмени почали на росіянах заробляти новим способом — продаючи їм модеми з інтернетом 4G за 35 доларів, щоб можна було використовувати смартфони для інтернет-доступу через wi-fi.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що туристам із Росії на єгипетському курорті заборонили купатися в морі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська сім’я мало не померла на курорті в Єгипті.

росіяни Єгипет телефони Росія блокування
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
