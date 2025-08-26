В Єгипті росіяни не можуть користуватися телефонами - чому блокують смартфони

Туристи в Єгипті. Фото: росЗМІ

Телефонні номери у громадян Російської Федерації продовжують блокувати в Єгипті, попри запевнення тамтешніх чиновників, що питання вирішене. Тим часом єгипетські підприємці придумали, як заробляти на росіянах додаткові гроші.

Про це повідомили російські медіа.

Блокування російського зв’язку

Російські туристи, які прилітають на відпочинок у Єгипет, зіткнулися з несподіваною проблемою.

Телефонні номери російських туристів у Єгипті блокують.

Формальною причиною став єгипетський закон про блокування незареєстрованих смартфонів, але є й особлива причина, пов’язана з росіянами.

Як єгиптяни обдурили росіян і заробляють на них

Російським туристам нібито як пообіцяли, що у перші 90 днів перебування російського смартфона на території Єгипта, його не будуть блокувати.

Але обіцянка виявилася лише обіцянкою — і росіяни на єгипетських курортах залишилися без зв’язку та інтернету.

Зате єгипетські бізнесмени почали на росіянах заробляти новим способом — продаючи їм модеми з інтернетом 4G за 35 доларів, щоб можна було використовувати смартфони для інтернет-доступу через wi-fi.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що туристам із Росії на єгипетському курорті заборонили купатися в морі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська сім’я мало не померла на курорті в Єгипті.