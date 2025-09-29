Відео
Україна
В Росії з'явився новий вид шахрайства на святах

В Росії з'явився новий вид шахрайства на святах

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 22:54
Шахраї в Росії - як у росіянок видурюють гроші в день народження
Дівчина у день народження. Фото: Freepik

Російські шахраї навчилися дурити дівчат у день їхнього народження. Російським громадянкам повідомляють про "подарунок" і "квіти" від анонімних прихильників і виманюють доступ до банківських рахунків іменинниці, з яких знімають усі гроші.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Аферисти та росіянки

У Російській Федерації аферисти придумали нову схему з виманювання грошей у довірливого населення.

Ця схема стосується винятково дівчат і практикується під час святкування дня народження.

Шахраї телефонують своїм жертвам і повідомляють, що вони працюють у службі доставки та отримали замовлення на подарунки і квіти іменинниці.

Суть шахрайської схеми

Аферисти не повідомляють, від кого подарунок, і виманюють у дівчат паспортні дані та адресу прописки.

Після цього їм приходить СМС із кодом, який, за словами шахраїв, потрібно назвати "службі доставки" для підтвердження доставлення подарунка та квітів.

Після того ж, як дівчина називає аферистам код, вони отримують доступ до її банківської карти — і знімають звідти гроші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що турагентство в Росії обдурило клієнтів на мільйони рублів.

Додамо, ми повідомляли про те, що речник Путіна Пєсков розповів, як його доньку обікрали шахраї.

афера росіяни шахрайство день народження Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
