Шахраї в Росії - як у росіянок видурюють гроші в день народження

Російські шахраї навчилися дурити дівчат у день їхнього народження. Російським громадянкам повідомляють про "подарунок" і "квіти" від анонімних прихильників і виманюють доступ до банківських рахунків іменинниці, з яких знімають усі гроші.

Про це повідомили російські медіа.

Аферисти та росіянки

У Російській Федерації аферисти придумали нову схему з виманювання грошей у довірливого населення.

Ця схема стосується винятково дівчат і практикується під час святкування дня народження.

Шахраї телефонують своїм жертвам і повідомляють, що вони працюють у службі доставки та отримали замовлення на подарунки і квіти іменинниці.

Суть шахрайської схеми

Аферисти не повідомляють, від кого подарунок, і виманюють у дівчат паспортні дані та адресу прописки.

Після цього їм приходить СМС із кодом, який, за словами шахраїв, потрібно назвати "службі доставки" для підтвердження доставлення подарунка та квітів.

Після того ж, як дівчина називає аферистам код, вони отримують доступ до її банківської карти — і знімають звідти гроші.

