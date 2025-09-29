Видео
Главная Хроники В России появился новый вид мошенничества на праздниках

В России появился новый вид мошенничества на праздниках

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 22:54
Мошенники в России - как у россиянок выманивают деньги в день рождения
Девушка в день рождения. Фото: Freepik

Российские мошенники научились обманывать девушек в день их рождения. Российским гражданкам сообщают о "подарке" и "цветах" от анонимных поклонников и выманивают доступ к банковским счетам именинницы, с которых снимают все деньги.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Аферисты и россиянки

В Российской Федерации аферисты придумали новую схему по выманиванию денег у доверчивого населения.

Эта схема касается исключительно девушек и практикуется во время празднования дня рождения.

Мошенники звонят своим жертвам и сообщают, что они работают в службе доставки и получили заказ на подарки и цветы имениннице.

Суть мошеннической схемы

Аферисты не сообщают, от кого подарок, и выманивают у девушек паспортные данные и адрес прописки.

После этого им приходит СМС с кодом, который, по словам мошенников, нужно назвать "службе доставки" для подтверждения доставки подарка и цветов.

После того же, как девушка называет аферистам код, они получают доступ к ее банковской карте — и снимают оттуда деньги.

Напомним, мы ранее писали о том, что турагентство в России обмануло клиентов на миллионы рублей.

Добавим, мы сообщали о том, что спикер Путина Песков рассказал, как его дочь обокрали мошенники.

афера россияне мошенничество день рождения Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
