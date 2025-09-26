Россияне на мировых курортах - гибель россиянки в Турции, детали

Эвакуация тела погибшей российской гражданки. Фото: росСМИ

На турецком курорте Кемер погибла российская гражданка, нарушившая одно из базовых правил пребывания на море. Родители погибшей до сих пор не могут забрать тело дочери из Турции.

Об этом сообщили российские медиа.

Россиянка погибла на море

Российские туристы снова попали в непростую историю с трагическим финалом на одном из мировых курортов.

42-летнюю россиянку на турецком курорте Кемер во время пребывания в воде переехал катер.

Российская гражданка погибла на месте.

По неофициальным данным, жительница страны-агрессора нарушила правила, заплыв за буйки, а там с ней столкнулся парасейлинговый катер.

Почему не забрали тело погибшей

Между тем, родители погибшей россиянки до сих пор не забрали тело погибшей дочери.

Они рассказали российским медиа, что у них вообще нет понимания, когда у них получится забрать тело 42-летней дочери.

Капитан судна и владелец компании тем временем были задержаны полицией. Сейчас проводятся следственные действия.

