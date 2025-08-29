Видео
Главная Хроники Турист из РФ месяц лежит в коме на курорте — причина

Турист из РФ месяц лежит в коме на курорте — причина

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 03:55
Российский турист в Турции впал в кому - проблемы со страховой
В турецкой больнице. Фото: QanoMed

Гражданин Российской Федерации, пережив на турецком курорте кровоизлияние в мозг, уже месяц находится в искусственной коме. Одной из причин этого является отказ профинансировать лечение россиянина компанией "Росгосстрах", где семья пострадавшего имела страховку.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы россиянина в Турции

Российские туристы на курортах южных стран регулярно сталкиваются с проблемами.

Так, один из россиян, поехав на турецкий курорт с женой, пережил там кровоизлияние в мозг.

Его доставили в больницу, где за счет страховки от туроператора ему сделали операцию, после чего ввели в искусственную кому.

Российские страховщики отказались помочь

После этого россиянину уже четыре недели проводят томографию мозга, но из искусственной комы не выводят.

Врачи заявляют, что это невозможно сейчас сделать.

Но россиянка предполагает, что это решение турецких врачей связано с отсутствием средств у ее семьи на оплату работы медиков.

Гражданка страны-агрессора попыталась использовать для этого страховку, которую ее семья оформляла в российской государственной структуре "Росгосстрах".

Но российские страховщики заявили женщине, что состояние ее мужа, мол, это "хроническое заболевание", поэтому оплачивать расходы в больнице отказались.

Напомним, мы ранее писали о том, что целая семья российских туристов чуть не умерла в Египте.

Добавим, мы сообщали о том, что туристы из РФ на курортах Египта и Турции начали настоящую войну за шезлонги.

Турция россияне курорты Россия больница
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
