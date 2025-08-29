Російський турист в Туреччині впав в кому- проблеми зі страховою

У турецькій лікарні. Фото: QanoMed

Громадянин Російської Федерації, переживши на турецькому курорті крововилив у мозок, уже місяць перебуває у штучній комі. Однією із причин цього є відмова профінансувати лікування росіянина компанією "Росгосстрах", де родина постраждалого мала страховку.

Про це повідомили російські медіа.

Проблеми росіянина в Туреччині

Російські туристи на курортах південних країн регулярно стикаються з проблемами.

Так, один із росіян, поїхавши на турецький курорт з дружиною, пережив там крововилив у мозок.

Його доправили до лікарні, де за рахунок страховки від туроператора йому зробили операцію, після чого ввели в штучну кому.

Російські страховики відмовилися допомогти

Після цього росіянину уже чотири тижні проводять томографію мозку, але із штучної коми не виводять.

Лікарі заявляють, що це неможливо зараз зробити.

Але росіянка припускає, що це рішення турецьких лікарів пов’язане з відсутністю коштів у її сім’ї на сплату роботи медиків.

Громадянка країни-агресора спробувала використати для цього страховку, яку її родина оформлювала у російській державній структурі "Росгосстрах".

Але російські страховики заявили жінці, що стан її чоловіка, мовляв, це "хронічне захворювання", тож оплачувати витрати в лікарні відмовилися.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ціла сім’я російських туристів мало не померла у Єгипті.

Додамо, ми повідомляли про те, що туристи із РФ на курортах Єгипту та Туреччини почали справжню війну за шезлонги.