Россиянка не может сбежать из Ирана - причина

Женщины в Иране. Фото: росСМИ

Гражданка Российской Федерации, бывший муж которой вывез их дочь в Иран, не может вернуться оттуда на родину. Она заявила, что, согласно иранским правилам, и сама, и дочь являются собственностью мужа.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Похитил дочь и вывез в Иран

Российская гражданка не может вернуться домой из Ирана.

В начале 2024 года она попала в больницу родного города Санкт-Петербург с инсультом.

Пока женщина лежала в больнице, ее бывший муж, гражданин Ирана, вывез их пятилетнего ребенка на родину.

В Иране женщины и дети — не люди, а собственность

Россиянка поехала за ребенком, где экс-супруг избил ее и отказался отдавать ребенка.

Женщина попыталась тайно вывезти дочь из Ирана, но отец ребенка закрыл им выезд из страны.

Россиянка обратилась в консульство своей страны, но там заявили, что, поскольку у нее двойное гражданство, российское и иранское, они не могут ничем помочь, в частности, в эвакуации на родину.

"Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения. Сам развод в Иране длится до 3 лет, и скорее всего меня убьют, чтобы не позорить род моего мужа. Я и дочь являюсь собственностью мужа, а не людьми", — заявила российская гражданка.

Напомним, мы ранее писали о том, что турист из РФ месяц лежит в коме на курорте в Турции.

Добавим, мы сообщали о том, что семья российских туристов чуть не умерла в Египте.