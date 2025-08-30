Відео
Росіянка не може виїхати з Ірану — причина

Росіянка не може виїхати з Ірану — причина

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 03:32
Росіянка не може втекти з Ірану - причина
Жінки в Ірані. Фото: росЗМІ

Громадянка Російської Федерації, колишній чоловік якої вивіз їхню доньку в Іран, не може повернутися звідти на батьківщину. Вона заявила, що, згідно з іранськими правилами, і сама, і донька є власністю чоловіка.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Викрав доньку і вивіз в Іран

Російська громадянка не може повернутися додому із Ірану.

На початку 2024 року вона потрапила в лікарню рідного міста Санкт-Петербург з інсультом.

Поки жінка лежала у лікарні, її колишній чоловік, громадянин Ірану, вивіз їхню п’ятирічну дитину на батьківщину.

В Ірані жінки і діти — не люди, а власність

Росіянка поїхала за дитиною, де ексчоловік побив її і відмовився віддавати дитину.

Жінка спробувала таємно вивезти доньку з Ірану, але батько дитини закрив їм виїзд із країни.

Росіянка звернулася у консульство своєї країни, але там заявили, що, оскільки у неї подвійне громадянство, російське й іранське, вони не можуть нічим допомогти, зокрема, в евакуації на батьківщину.

"Відмовитися від громадянства Ірану, згідно із законами Ірану, я не маю права. Російське рішення суду, що наш шлюб розірваний, для Ірану не має значення. Саме розлучення в Ірані триває до 3 років, і швидше за все мене вб'ють, щоб не ганьбити рід мого чоловіка. Я і дочка є власністю чоловіка, а не людьми", — заявила російська громадянка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що турист із РФ місяць лежить в комі на курорті в Туреччині.

Додамо, ми повідомляли про те, що сім’я російських туристів мало не померла у Єгипті.

Іран діти росіяни жінки Азія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
