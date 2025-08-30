Росіянка не може втекти з Ірану - причина

Росіянка не може виїхати з Ірану — причина
Громадянка Російської Федерації, колишній чоловік якої вивіз їхню доньку в Іран, не може повернутися звідти на батьківщину. Вона заявила, що, згідно з іранськими правилами, і сама, і донька є власністю чоловіка.
Про це повідомили російські медіа.
Викрав доньку і вивіз в Іран
Російська громадянка не може повернутися додому із Ірану.
На початку 2024 року вона потрапила в лікарню рідного міста Санкт-Петербург з інсультом.
Поки жінка лежала у лікарні, її колишній чоловік, громадянин Ірану, вивіз їхню п’ятирічну дитину на батьківщину.
В Ірані жінки і діти — не люди, а власність
Росіянка поїхала за дитиною, де ексчоловік побив її і відмовився віддавати дитину.
Жінка спробувала таємно вивезти доньку з Ірану, але батько дитини закрив їм виїзд із країни.
Росіянка звернулася у консульство своєї країни, але там заявили, що, оскільки у неї подвійне громадянство, російське й іранське, вони не можуть нічим допомогти, зокрема, в евакуації на батьківщину.
"Відмовитися від громадянства Ірану, згідно із законами Ірану, я не маю права. Російське рішення суду, що наш шлюб розірваний, для Ірану не має значення. Саме розлучення в Ірані триває до 3 років, і швидше за все мене вб'ють, щоб не ганьбити рід мого чоловіка. Я і дочка є власністю чоловіка, а не людьми", — заявила російська громадянка.
