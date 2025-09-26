Росіяни на світових курортах - загибель росіянки в Туреччині, деталі

Росіянка загинула на курорті — чому батьки не забрали тіло
На турецькому курорті Кемер загинула російська громадянка, яка порушила одне із базових правил перебування на морі. Батьки загиблої досі не можуть забрати тіло доньки з Туреччини.
Про це повідомили російські медіа.
Росіянка загинула на морі
Російські туристи знову втрапили у непросту історію з трагічним фіналом на одному зі світових курортів.
42-річну росіянку на турецькому курорті Кемер під час перебування у воді переїхав катер.
Російська громадянка загинула на місці.
За неофіційними даними, мешканка країни-агресора порушила правила, запливши за буйки — а там з нею зіткнувся парасейлинговий катер.
Чому не забрали тіло загиблої
Проте батьки загиблої росіянки досі не забрали тіло загиблої доньки.
Вони розповіли російським медіа, що у них взагалі немає розуміння, коли у них вийде забрати тіло 42-річної доньки.
Капітан судна і власник компанії тим часом були затримані поліцією. Зараз проводяться слідчі дії.
