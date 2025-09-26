Відео
Росіянка загинула на курорті — чому батьки не забрали тіло

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:14
Росіяни на світових курортах - загибель росіянки в Туреччині, деталі
Евакуація тіла загиблої російської громадянки. Фото: росЗМІ

На турецькому курорті Кемер загинула російська громадянка, яка порушила одне із базових правил перебування на морі. Батьки загиблої досі не можуть забрати тіло доньки з Туреччини.

Про це повідомили російські медіа.

Росіянка загинула на морі

Російські туристи знову втрапили у непросту історію з трагічним фіналом на одному зі світових курортів.

42-річну росіянку на турецькому курорті Кемер під час перебування у воді переїхав катер.

Російська громадянка загинула на місці.

За неофіційними даними, мешканка країни-агресора порушила правила, запливши за буйки — а там з нею зіткнувся парасейлинговий катер.

Чому не забрали тіло загиблої

Проте батьки загиблої росіянки досі не забрали тіло загиблої доньки.

Вони розповіли російським медіа, що у них взагалі немає розуміння, коли у них вийде забрати тіло 42-річної доньки.

Капітан судна і власник компанії тим часом були затримані поліцією. Зараз проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що громадянин Російської Федерації, переживши на турецькому курорті крововилив у мозок, понад місяць перебував у штучній комі.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Єгипті одна російська сім’я мало не померла, звинувативши у всьому адміністрацію ресторану при готелі.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
