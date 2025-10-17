Видео
Україна
В РФ задержали уличную певицу за исполнение песен "иноагентов"

В РФ задержали уличную певицу за исполнение песен "иноагентов"

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:12
обновлено: 14:12
В Петербурге арестовали уличную певицу Наоко — что известно
Диана Логинова. Фото: росСМИ

В российском Петербурге задержали уличную певицу Наоко (Диана Логинова) за исполнение песен "иноагентов". Ее арестовали на 13 суток.

Об этом сообщают росСМИ.

Задержание Дианы Логиновой

На 18-летнюю студентку музыкального училища и уличную певицу группы "Стоптайм" составили админпротоколы о "дискредитации" армии. Суд признал ее виновной в организации митинга, повлекшего нарушение общественного порядка.

Діана Логінова
Наоко в суде. Фото: росСМИ

В полиции сообщили, что второй протокол по "дискредитации" армии передадут в суд после завершения срока ареста.

Тем временем участникам группы "Стоптайм" — гитаристу Александру Орлову и барабанщику Владиславу Леонтьеву — назначили административный арест на 12 и 13 суток соответственно по обвинению в организации несанкционированного митинга.

Поводом для задержания стало исполнение песен артистов, которые в России объявлены "иноагентами". Речь идет о Монеточке, Noize MC, Земфире и других.

Известно, что провластные активисты подали жалобу на уличный концерт, который состоялся 11 октября. Во время выступления группа вместе с публикой исполнила песню Noize MC.

Ранее суд в Петербурге объявил эту композицию "запрещенной в России информацией", потому что она "формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и ВС РФ".

Напомним, в России неизвестные похищают людей и заставляют их подписывать контракт на войну против Украины.

Кроме того, россиян хотят наказывать за видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом.

суд россияне песни Россия задержание
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
