В Петербурге арестовали уличную певицу Наоко — что известно

В российском Петербурге задержали уличную певицу Наоко (Диана Логинова) за исполнение песен "иноагентов". Ее арестовали на 13 суток.

Задержание Дианы Логиновой

На 18-летнюю студентку музыкального училища и уличную певицу группы "Стоптайм" составили админпротоколы о "дискредитации" армии. Суд признал ее виновной в организации митинга, повлекшего нарушение общественного порядка.

В полиции сообщили, что второй протокол по "дискредитации" армии передадут в суд после завершения срока ареста.

Тем временем участникам группы "Стоптайм" — гитаристу Александру Орлову и барабанщику Владиславу Леонтьеву — назначили административный арест на 12 и 13 суток соответственно по обвинению в организации несанкционированного митинга.

Поводом для задержания стало исполнение песен артистов, которые в России объявлены "иноагентами". Речь идет о Монеточке, Noize MC, Земфире и других.

Известно, что провластные активисты подали жалобу на уличный концерт, который состоялся 11 октября. Во время выступления группа вместе с публикой исполнила песню Noize MC.

Ранее суд в Петербурге объявил эту композицию "запрещенной в России информацией", потому что она "формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и ВС РФ".

Напомним, в России неизвестные похищают людей и заставляют их подписывать контракт на войну против Украины.

Кроме того, россиян хотят наказывать за видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом.