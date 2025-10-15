Видео
Україна
Главная Хроники В России готовятся штрафовать за видео с ИИ

В России готовятся штрафовать за видео с ИИ

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:14
В России штрафуют за ИИ - размер штрафа за видео, сгенерированное искусственным интеллектом
Заседание Госдумы РФ. Фото: росСМИ

Российские депутаты придумали новые штрафы для граждан Российской Федерации. Их хотят наказывать за видео, сгенерированные искусственным интеллектом, но не все, а лишь некоторые виды такого видеоконтента.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Штрафы за видео, созданное искусственным интеллектом

Российские власти продолжают накладывать новые штрафы на своих граждан.

Депутаты Госдумы уже предлагают наказывать россиян за выложенные ими видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом.

Соответствующую инициативу уже направили из нижней палаты парламента в Минцифры.

Кого именно будут штрафовать

Инициатор этого шага, представитель партии "Новые люди" Амир Хамитов, объяснил, почему появилась такая идея.

По его словам, привлекать к административной ответственности будут не всех авторов видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, а только тех, кто этим контентом намеренно будет вводить аудиторию в заблуждение.

Размер штрафа за распространение такого видео предлагают определить в диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей.

Напомним, мы ранее писали о том, как искусственный интеллект представляет конец света.

Добавим, мы сообщали о том, что искусственный интеллект, по словам Илона Маска, превзойдет людей к концу 2025 года.

россияне штрафы видео искусственный интеллект Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
