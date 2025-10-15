В Росії штрафують за ШІ - розмір штрафу за відео, згенероване штучним інтелектом

Засідання Держдуми РФ. Фото: росЗМІ

Російські депутати придумали нові штрафи для громадян Російської Федерації. Їх хочуть карати за відео, згенеровані штучним інтелектом, але не усі, а лише деякі види такого відеоконтенту.

Про це повідомили російські медіа.

Штрафи за відео, створене штучним інтелектом

Російська влада продовжує накладати нові штрафи на своїх громадян.

Депутати Держдуми уже пропонують карати росіян за викладені ними відео, які згенеровані штучним інтелектом.

Відповідну ініціативу уже направили з нижньої палати парламенту до Мінцифри.

Кого саме будуть штрафувати

Ініціатор цього кроку, представник партії "Нові люди" Амір Хамітов, пояснив, чому з’явилася така ідея.

За його словами, притягати до адміністративної відповідальності будуть не усіх авторів відео, створеного з допомогою штучного інтелекту, а тільки тих, хто цим контентом навмисно вводитиме аудиторію в оману.

Розмір штрафу за поширення такого відео пропонують визначити у діапазоні від 1 до 5 тисяч рублів.

