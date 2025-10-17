Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У РФ затримали вуличну співачку за виконання пісень "іноагентів"

У РФ затримали вуличну співачку за виконання пісень "іноагентів"

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:12
Оновлено: 14:12
У Петербурзі заарештували вуличну співачку Наоко — що відомо
Діана Логінова. Фото: росЗМІ

У російському Петербурзі затримали вуличну співачку Наоко (Діана Логінова) за виконання пісень "іноагентів". Її заарештували на 13 діб.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Затримання Діани Логінової

На 18-річну студентку музичного училища та вуличну співачку групи "Стоптайм" склали адмінпротоколи про "дискредитацію" армії. Суд визнав її винною в організації мітингу, що спричинив порушення громадського порядку.

Діана Логінова
Наоко в суді. Фото: росЗМІ

У поліції повідомили, що другий протокол щодо "дискредитації" армії передадуть до суду після завершення строку арешту.

Тим часом учасникам гурту "Стоптайм" — гітаристу Олександру Орлову та барабанщику Владиславу Леонтьєву — призначили адміністративний арешт на 12 і 13 діб відповідно за звинуваченням в організації несанкціонованого мітингу.

Приводом для затримання стало виконання пісень артистів, яких в Росії оголошено "іноагентами". Йдеться про Монеточку, Noize MC, Земфіру та інших.

Відомо, що провладні активісти подали скаргу на вуличний концерт, який відбувся 11 жовтня. Під час виступу гурт разом із публікою виконав пісню Noize MC.

Раніше суд у Петербурзі оголосив цю композицію "забороненою в Росії інформацією", бо вона "формує негативне ставлення до представників органів державної влади та ЗС РФ".

Нагадаємо, у Росії невідомі викрадають людей та примушують їх підписувати контракт на війну проти України.

Крім того, росіян хочуть карати за відео, які згенеровані штучним інтелектом.

суд росіяни пісні Росія затримання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації