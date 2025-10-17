У Петербурзі заарештували вуличну співачку Наоко — що відомо

Діана Логінова. Фото: росЗМІ

У російському Петербурзі затримали вуличну співачку Наоко (Діана Логінова) за виконання пісень "іноагентів". Її заарештували на 13 діб.

Про це повідомляють росЗМІ.

Затримання Діани Логінової

На 18-річну студентку музичного училища та вуличну співачку групи "Стоптайм" склали адмінпротоколи про "дискредитацію" армії. Суд визнав її винною в організації мітингу, що спричинив порушення громадського порядку.

Наоко в суді. Фото: росЗМІ

У поліції повідомили, що другий протокол щодо "дискредитації" армії передадуть до суду після завершення строку арешту.

Тим часом учасникам гурту "Стоптайм" — гітаристу Олександру Орлову та барабанщику Владиславу Леонтьєву — призначили адміністративний арешт на 12 і 13 діб відповідно за звинуваченням в організації несанкціонованого мітингу.

Приводом для затримання стало виконання пісень артистів, яких в Росії оголошено "іноагентами". Йдеться про Монеточку, Noize MC, Земфіру та інших.

Відомо, що провладні активісти подали скаргу на вуличний концерт, який відбувся 11 жовтня. Під час виступу гурт разом із публікою виконав пісню Noize MC.

Раніше суд у Петербурзі оголосив цю композицію "забороненою в Росії інформацією", бо вона "формує негативне ставлення до представників органів державної влади та ЗС РФ".

