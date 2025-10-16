Туберкульоз у школярів РФ - що відомо

В Росії туберкульоз прийшов у школи
На Далекому Сході Російської Федерації значно погіршилася ситуація із туберкульозом. Цю хворобу почали виявляти у школярів різних шкіл.
Про це повідомили російські медіа.
Туберкульоз на Далекому Сході РФ
У Російській Федерації, яка продовжує війну проти України, знищуючи тим самим власну економіку, стрімко погіршується соціальна ситуація.
Так, на Далекому Сході країни-агресора почали фіксувати захворювання на таку серйозну хворобу, як туберкульоз, у дітей.
У Приморському краї РФ туберкульоз виявили у кількох школярів.
Хвороба прийшла у навчальні заклади
Йдеться про місто Дальнєгорськ, де точно ідентифіковано цю хворобу у двох неповнолітніх шкільного віку.
При цьому пацієнти, у яких виявили туберкульоз, навчаються у різних школах, тож потенційно хворих може бути ще більше.
Цим випадком зайнялася крайова прокуратура, а у відповідних навчальних закладах почався процес санітарної обробки приміщень та меблів.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Маріуполі виявили випадки холери серед дітей.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії шириться невідомий смертельний вірус, симптоми якого схожі на грип чи коронавірус, але тестування на них показує негативний результат.
