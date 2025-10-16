Відео
В Росії туберкульоз прийшов у школи

В Росії туберкульоз прийшов у школи

Дата публікації: 16 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 23:11
Туберкульоз у школярів РФ - що відомо
Російське місто, де на туберкульоз хворіють школярі. Фото: росЗМІ

На Далекому Сході Російської Федерації значно погіршилася ситуація із туберкульозом. Цю хворобу почали виявляти у школярів різних шкіл.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Туберкульоз на Далекому Сході РФ

У Російській Федерації, яка продовжує війну проти України, знищуючи тим самим власну економіку, стрімко погіршується соціальна ситуація.

Так, на Далекому Сході країни-агресора почали фіксувати захворювання на таку серйозну хворобу, як туберкульоз, у дітей.

У Приморському краї РФ туберкульоз виявили у кількох школярів.

Хвороба прийшла у навчальні заклади

Йдеться про місто Дальнєгорськ, де точно ідентифіковано цю хворобу у двох неповнолітніх шкільного віку.

При цьому пацієнти, у яких виявили туберкульоз, навчаються у різних школах, тож потенційно хворих може бути ще більше.

Цим випадком зайнялася крайова прокуратура, а у відповідних навчальних закладах почався процес санітарної обробки приміщень та меблів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в окупованому Маріуполі виявили випадки холери серед дітей.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії шириться невідомий смертельний вірус, симптоми якого схожі на грип чи коронавірус, але тестування на них показує негативний результат.

хвороба росіяни школярі туберкульоз Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
