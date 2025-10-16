Российский город, где туберкулезом болеют школьники. Фото: росСМИ

На Дальнем Востоке Российской Федерации значительно ухудшилась ситуация с туберкулезом. Эту болезнь начали выявлять у школьников разных школ.

Об этом сообщили российские медиа.

Туберкулез на Дальнем Востоке РФ

В Российской Федерации, которая продолжает войну против Украины, уничтожая тем самым собственную экономику, стремительно ухудшается социальная ситуация.

Так, на Дальнем Востоке страны-агрессора начали фиксировать заболевания такой серьезной болезнью, как туберкулез, у детей.

В Приморском крае РФ туберкулез обнаружили у нескольких школьников.

Болезнь пришла в учебные заведения

Речь идет о городе Дальнегорск, где точно идентифицировано эту болезнь у двух несовершеннолетних школьного возраста.

При этом пациенты, у которых обнаружили туберкулез, учатся в разных школах, поэтому потенциально больных может быть еще больше.

Этим случаем занялась краевая прокуратура, а в соответствующих учебных заведениях начался процесс санитарной обработки помещений и мебели.

