В России туберкулез пришел в школы
На Дальнем Востоке Российской Федерации значительно ухудшилась ситуация с туберкулезом. Эту болезнь начали выявлять у школьников разных школ.
Туберкулез на Дальнем Востоке РФ
В Российской Федерации, которая продолжает войну против Украины, уничтожая тем самым собственную экономику, стремительно ухудшается социальная ситуация.
Так, на Дальнем Востоке страны-агрессора начали фиксировать заболевания такой серьезной болезнью, как туберкулез, у детей.
В Приморском крае РФ туберкулез обнаружили у нескольких школьников.
Болезнь пришла в учебные заведения
Речь идет о городе Дальнегорск, где точно идентифицировано эту болезнь у двух несовершеннолетних школьного возраста.
При этом пациенты, у которых обнаружили туберкулез, учатся в разных школах, поэтому потенциально больных может быть еще больше.
Этим случаем занялась краевая прокуратура, а в соответствующих учебных заведениях начался процесс санитарной обработки помещений и мебели.
