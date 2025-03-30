Россияне жалуются на новый вирус — больные кашляют кровью

Люди в больнице. Иллюстративное фото: росСМИ

В России распространяется неизвестный смертельный вирус. Симптомы заболевания похожи на грипп или коронавирус, но тестирование на них показывает отрицательный результат.

Об этом сообщают российские и беларусские СМИ.

Читайте также:

Вирус в России

Больные неизвестным вирусом имеют симптомы от ломоты и слабости, а уже через несколько дней организм человека настолько истощается, что ему становится трудно даже встать с постели.

Россияне неделями страдают от высокой температуры около 39 °C, имеют сильный кашель, который доводит до слез, и кровь при откашливании.

В то же время анализы на COVID-19 и грипп дают отрицательный результат, а антибиотики не помогают таким пациентам. Сейчас медики не могут идентифицировать, что это за вирус — отмечают "острую инфекцию верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ" и рекомендуют вызвать скорую при ухудшении состояния.

По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.

Скриншот поста

Что такое микоплазменная пневмония

Это атипичная форма пневмонии, возбудитель которой не имеет клеточной стенки, поэтому традиционные антибиотики, такие как пенициллины или цефалоспорины, на него не действуют. Болезнь передается воздушно-капельным путем.

Напомним, недавно во Львовской области впервые за сезон был обнаружен метапневмовирус.

А ученые нашли ряд побочных эффектов вакцинации от коронавируса.