Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow В России распространяется смертельный вирус — какие симптомы arrow

В России распространяется смертельный вирус — какие симптомы

30 марта 2025 21:54
Андрей Плахонин - Редактор
Россияне жалуются на новый вирус — больные кашляют кровью
Люди в больнице. Иллюстративное фото: росСМИ
Андрей Плахонин - Редактор

В России распространяется неизвестный смертельный вирус. Симптомы заболевания похожи на грипп или коронавирус, но тестирование на них показывает отрицательный результат.

Об этом сообщают российские и беларусские СМИ.

Читайте также:

Вирус в России

Больные неизвестным вирусом имеют симптомы от ломоты и слабости, а уже через несколько дней организм человека настолько истощается, что ему становится трудно даже встать с постели.

Россияне неделями страдают от высокой температуры около 39 °C, имеют сильный кашель, который доводит до слез, и кровь при откашливании.

В то же время анализы на COVID-19 и грипп дают отрицательный результат, а антибиотики не помогают таким пациентам. Сейчас медики не могут идентифицировать, что это за вирус — отмечают "острую инфекцию верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ" и рекомендуют вызвать скорую при ухудшении состояния.

По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.

null
Скриншот поста

Что такое микоплазменная пневмония

Это атипичная форма пневмонии, возбудитель которой не имеет клеточной стенки, поэтому традиционные антибиотики, такие как пенициллины или цефалоспорины, на него не действуют. Болезнь передается воздушно-капельным путем.

Напомним, недавно во Львовской области впервые за сезон был обнаружен метапневмовирус.

А ученые нашли ряд побочных эффектов вакцинации от коронавируса.

россияне вирус заболевания пневмония Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

22:42 В Киеве воздушная тревога — к городу движутся дроны

22:40 Россия могла применить ядерное оружие против Украины, — NYT

22:12 Обстрелы в ответ на мирный план США — обращение Зеленского

22:06 Солдат из Одесчины подделал документы — какое решение принял суд

21:54 В России распространяется смертельный вирус — какие симптомы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

21:15 Дожди и местами снег — прогноз погоды на неделю

20:54 Отключение света в Одессе — введут ли завтра графики

20:53 В Киеве завтра ограничат движение на дорогах — причина

20:33 Уничтожение крейсера Москва — в ВМС отреагировали на статью NYT

Срочная новость

22:42 В Киеве воздушная тревога — к городу движутся дроны

22:40 Россия могла применить ядерное оружие против Украины, — NYT

22:12 Обстрелы в ответ на мирный план США — обращение Зеленского

22:06 Солдат из Одесчины подделал документы — какое решение принял суд

21:54 В России распространяется смертельный вирус — какие симптомы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:15 Дожди и местами снег — прогноз погоды на неделю

20:54 Отключение света в Одессе — введут ли завтра графики

20:53 В Киеве завтра ограничат движение на дорогах — причина

20:33 Уничтожение крейсера Москва — в ВМС отреагировали на статью NYT

20:13 В Киеве избили ветерана — полиция проводит проверку

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

18 марта 2025

Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

19 марта 2025

Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии