Росіяни скаржаться на новий вірус — хворі кашляють кров'ю

Люди в лікарні. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії шириться невідомий смертельний вірус. Симптоми захворювання схожі на грип чи коронавірус, але тестування на них показує негативний результат.

Про це повідомляють російські і білоруські ЗМІ.

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Хворі на невідомий вірус мають симптоми від ломоти та слабкості, а вже через декілька днів організм людини настільки виснажується, що їй стає важко навіть встати з ліжка.

Росіяни тижнями страждають від високої температури близько 39 °C, мають сильний кашель, який доводить до сліз, та кров при відкашлюванні.

Водночас аналізи на COVID-19 та грип дають негативний результат, а антибіотики не допомагають таким пацієнтам. Наразі медики не можуть ідентифікувати, що це за вірус — зазначають "гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів неуточнена — ГРВІ" та рекомендують викликати швидку при погіршенні стану.

За однією з версій, це може бути мікоплазмова пневмонія, спалах якої спостерігався у грудні минулого року.

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Що таке мікоплазмова пневмонія

Це атипова форма пневмонії, збудник якої не має клітинної стінки, тому традиційні антибіотики, такі як пеніциліни або цефалоспорини, на нього не діють. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області вперше за сезон був виявлений метапневмовірус.

А вчені знайшли ряд побічних ефектів вакцинації від коронавірусу.