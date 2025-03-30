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У Росії шириться смертельний вірус — які симптоми

30 березня 2025 21:54
Андрій Плахонін - Редактор
Росіяни скаржаться на новий вірус — хворі кашляють кров'ю
Люди в лікарні. Ілюстративне фото: росЗМІ
Андрій Плахонін - Редактор

У Росії шириться невідомий смертельний вірус. Симптоми захворювання схожі на грип чи коронавірус, але тестування на них показує негативний результат.

Про це повідомляють російські і білоруські ЗМІ.

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Хворі на невідомий вірус мають симптоми від ломоти та слабкості, а вже через декілька днів організм людини настільки виснажується, що їй стає важко навіть встати з ліжка.

Росіяни тижнями страждають від високої температури близько 39 °C, мають сильний кашель, який доводить до сліз, та кров при відкашлюванні.

Водночас аналізи на COVID-19 та грип дають негативний результат, а антибіотики не допомагають таким пацієнтам. Наразі медики не можуть ідентифікувати, що це за вірус — зазначають "гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів неуточнена — ГРВІ" та рекомендують викликати швидку при погіршенні стану.

За однією з версій, це може бути мікоплазмова пневмонія, спалах якої спостерігався у грудні минулого року.

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Скриншот допису

Що таке мікоплазмова пневмонія

Це атипова форма пневмонії, збудник якої не має клітинної стінки, тому традиційні антибіотики, такі як пеніциліни або цефалоспорини, на нього не діють. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області вперше за сезон був виявлений метапневмовірус.

А вчені знайшли ряд побічних ефектів вакцинації від коронавірусу.

росіяни вірус захворювання пневмонія Росія

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