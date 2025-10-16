Відео
Головна Хроніки В РФ силою змушують підписати контракт на війну — деталі

В РФ силою змушують підписати контракт на війну — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 04:06
Росіянина викрали і відправили на війну - як в Росії комплектують окупаційну армію
Викрадений на війну росіянин. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації невідомі викрадають людей, примушуючи їх підписувати контракт із Міноборони. Після цього їх відправляють на війну до України, відібравши банківські картки із виплатами.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Викрадення в Росії

Попри те, що офіційно в Російській Федерації не відбувається мобілізація населення до окупаційного контингенту, який воює на території України, громадян заманюють на війну відверто незаконними засобами.

Таку, у Івановській області РФ 48-річного чоловіка буквально викрали з дому.

За словами його матері, її сина Андрія у вересні викрали люди з білої іномарки, які запропонували "заробити 300 тисяч рублів". Андрій сів у автівку і зник на цілий місяць.

На війну — без жодних документів

Лише 12 жовтня він вийшов на зв’язок з рідними і розповів свою історію.

За словами росіянина, його місяць силою утримували аж у Ульяновську, вимагаючи поставити підпис на контракті з Міноборони і поїхати на "СВО".

Крім того, у Андрія відібрали банківську картку, на яку прийшли виплати за підписання контракту.

Мати викраденого росіянина наголосила, що військовий квиток її сина лежить удома, і не визнала, що не розуміє, як його могли взяти на контракт у армію без військово-облікового документу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що громадянин Єгипту, який потрапив у полон до ЗСУ, розповів, як Росія вербує на війну єгиптян.

Додамо, ми повідомляли про те, що журналіст Новини.LIVE поспілкувався з полоненими росіянами, які пояснили, чому вони прийшли воювати на територію України.

викрадення росіяни окупанти війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
