Росіянина викрали і відправили на війну - як в Росії комплектують окупаційну армію

Викрадений на війну росіянин. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації невідомі викрадають людей, примушуючи їх підписувати контракт із Міноборони. Після цього їх відправляють на війну до України, відібравши банківські картки із виплатами.

Про це повідомили російські медіа.

Викрадення в Росії

Попри те, що офіційно в Російській Федерації не відбувається мобілізація населення до окупаційного контингенту, який воює на території України, громадян заманюють на війну відверто незаконними засобами.

Таку, у Івановській області РФ 48-річного чоловіка буквально викрали з дому.

За словами його матері, її сина Андрія у вересні викрали люди з білої іномарки, які запропонували "заробити 300 тисяч рублів". Андрій сів у автівку і зник на цілий місяць.

На війну — без жодних документів

Лише 12 жовтня він вийшов на зв’язок з рідними і розповів свою історію.

За словами росіянина, його місяць силою утримували аж у Ульяновську, вимагаючи поставити підпис на контракті з Міноборони і поїхати на "СВО".

Крім того, у Андрія відібрали банківську картку, на яку прийшли виплати за підписання контракту.

Мати викраденого росіянина наголосила, що військовий квиток її сина лежить удома, і не визнала, що не розуміє, як його могли взяти на контракт у армію без військово-облікового документу.

