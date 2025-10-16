Росіянина викрали і відправили на війну - як в Росії комплектують окупаційну армію

В РФ силою змушують підписати контракт на війну — деталі
В Російській Федерації невідомі викрадають людей, примушуючи їх підписувати контракт із Міноборони. Після цього їх відправляють на війну до України, відібравши банківські картки із виплатами.
Викрадення в Росії
Попри те, що офіційно в Російській Федерації не відбувається мобілізація населення до окупаційного контингенту, який воює на території України, громадян заманюють на війну відверто незаконними засобами.
Таку, у Івановській області РФ 48-річного чоловіка буквально викрали з дому.
За словами його матері, її сина Андрія у вересні викрали люди з білої іномарки, які запропонували "заробити 300 тисяч рублів". Андрій сів у автівку і зник на цілий місяць.
На війну — без жодних документів
Лише 12 жовтня він вийшов на зв’язок з рідними і розповів свою історію.
За словами росіянина, його місяць силою утримували аж у Ульяновську, вимагаючи поставити підпис на контракті з Міноборони і поїхати на "СВО".
Крім того, у Андрія відібрали банківську картку, на яку прийшли виплати за підписання контракту.
Мати викраденого росіянина наголосила, що військовий квиток її сина лежить удома, і не визнала, що не розуміє, як його могли взяти на контракт у армію без військово-облікового документу.
