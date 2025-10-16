Видео
Главная Хроники В РФ силой заставляют подписать контракт на войну — детали

В РФ силой заставляют подписать контракт на войну — детали

Дата публикации 16 октября 2025 04:06
Россиянина похитили и отправили на войну - как в России комплектуют оккупационную армию
Похищенный на войну россиянин. Фото: росСМИ

В Российской Федерации неизвестные похищают людей, заставляя их подписывать контракт с Минобороны. После этого их отправляют на войну в Украину, отобрав банковские карточки с выплатами.

Об этом сообщили российские медиа.

Похищение в России

Несмотря на то, что официально в Российской Федерации не происходит мобилизация населения в оккупационный контингент, который воюет на территории Украины, граждан заманивают на войну откровенно незаконными средствами.

Так, в Ивановской области РФ 48-летнего мужчину буквально похитили из дома.

По словам его матери, ее сына Андрея в сентябре похитили люди из белой иномарки, которые предложили "заработать 300 тысяч рублей". Андрей сел в машину и исчез на целый месяц.

На войну — без документов

Только 12 октября он вышел на связь с родными и рассказал свою историю.

По словам россиянина, его месяц силой удерживали аж в Ульяновске, требуя поставить подпись на контракте с Минобороны и поехать на "СВО".

Кроме того, у Андрея отобрали банковскую карточку, на которую пришли выплаты за подписание контракта.

Мать похищенного россиянина подчеркнула, что военный билет ее сына лежит дома, и не признала, что не понимает, как его могли взять на контракт в армию без военно-учетного документа.

Напомним, мы ранее писали о том, что гражданин Египта, который попал в плен к ВСУ, рассказал, как Россия вербует на войну египтян.

Добавим, мы сообщали о том, что журналист Новини.LIVE пообщался с пленными россиянами, которые объяснили, почему они пришли воевать на территорию Украины.

похищение россияне оккупанты война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
