Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ поліція зайнялася відомим репером — причина

В РФ поліція зайнялася відомим репером — причина

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 04:06
Оновлено: 14:36
Російський репер підняв тост з АУЕ - реакція влади
Російський репер Icegergert. Фото: росЗМІ

Російська поліція зацікавилася витівкою місцевого репера Георгія Гергерта. Музикант, відомий під сценічним іменем Icegergert, виголосив тост, який в Російській Федерації підпадає під пропаганду забороненої організації.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Репер за АУЕ

Відомий російський репер Icegergert може поплатитися за свій необережний жест на одному зі своїх концертів.

Під час виступу у Москві Георгій Гергерт (так насправді звуть цього музиканта) прямо на сцені підняв чарку з горілкою, у якості тосту сказавши фразу "Життя ворам".

Ця фраза, як вважається, є одним із гасел забороненого в Росії руху АУЕ ("арештантський уклад єдиний"), який пропагує кримінальну романтику і поширює ідеї незаконної діяльності як єдино правильної на території країни-агресора.

Хто поскаржився на репера в поліцію

На випадок, що стався на концерті репера Icegergert’а звернула увагу одіозна громадська діячка, донька депутатки Держдуми від "Единой России" Катерина Мізуліна.

Вона нагадала, що раніше цей музикант уже потрапляв на гачок поліції.

У його музиці знаходили такі речі, як пропаганда нацистської символіки, символіки екстремістських організацій та пропаганда наркотиків.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що інший відомий російський музикант, Гарік Сукачов, заліз у великі борги.

Додамо, ми повідомляли про те, що у російському місті Санкт-Петербург затримали вуличну співачку Наоко (Діану Логінову) за виконання пісень "іноагентів".

поліція росіяни репер Росія тости
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації