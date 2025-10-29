Російський репер підняв тост з АУЕ - реакція влади

Російський репер Icegergert. Фото: росЗМІ

Російська поліція зацікавилася витівкою місцевого репера Георгія Гергерта. Музикант, відомий під сценічним іменем Icegergert, виголосив тост, який в Російській Федерації підпадає під пропаганду забороненої організації.

Про це повідомили російські медіа.

Репер за АУЕ

Відомий російський репер Icegergert може поплатитися за свій необережний жест на одному зі своїх концертів.

Під час виступу у Москві Георгій Гергерт (так насправді звуть цього музиканта) прямо на сцені підняв чарку з горілкою, у якості тосту сказавши фразу "Життя ворам".

Ця фраза, як вважається, є одним із гасел забороненого в Росії руху АУЕ ("арештантський уклад єдиний"), який пропагує кримінальну романтику і поширює ідеї незаконної діяльності як єдино правильної на території країни-агресора.

Хто поскаржився на репера в поліцію

На випадок, що стався на концерті репера Icegergert’а звернула увагу одіозна громадська діячка, донька депутатки Держдуми від "Единой России" Катерина Мізуліна.

Вона нагадала, що раніше цей музикант уже потрапляв на гачок поліції.

У його музиці знаходили такі речі, як пропаганда нацистської символіки, символіки екстремістських організацій та пропаганда наркотиків.

